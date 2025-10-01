Celta-PAOK: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El arranque de temporada del Celta está siendo más complicado de lo esperado. Por el momento, el equipo de Claudio Giráldez no ha logrado ganar, y suma cinco empates y dos derrotas en Liga, la última contra el Elche. En Europa, el estreno en Stuttgart también acabó con el resultado en contra.

En Balaídos tendrá una nueva oportunidad de lograr la primera victoria de la temporada para enmendar el irregular arranque y será contra el PAOK, en la segunda jornada de la liguilla de la Europa League.

Los griegos empataron en casa ante el Maccabi de Tel Aviv (0-0) en la primera jornada y ocupan la posición 22, tres por encima del Celta. En la Super Liga de Grecia, son terceros con tres victorias y dos empates.

Por su parte, el equipo vigués suma dos derrotas consecutivas en la última semana, el jueves ante el Stuttgart (2-1) y el domingo ante el Elche (2-1).

Este jueves, 2 de octubre, a las 21:00 horas en el estadio municipal de Balaídos será la ocasión para desquitarse de los malos resultados. El partido se podrá seguir en directo a través de Movistar+.