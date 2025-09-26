Un irreconocible Celta cae en su regreso a la Europa League contra el Stuttgart (2-1)

Iago Aspas, rodeado de rivales en el partido de Europa League contra el Stuttgart Celta de Vigo

La lluvia de Stuttgart ya presagiaba que el histórico regreso a Europa League de los de Giráldez no iba a salir como se deseaba en Vigo. Los celestes fueron superados por el conjunto alemán, al que le valieron dos tantos para vencer a un irreconocible Celta.

Recibidos por los más de mil celtistas, Iago Aspas y compañía saltaron al césped del Mercedes-Benz Arena con el objetivo de ganar en el regreso del Celta a Europa. La presión de los celestes, vestidos con la camiseta del centenario, fue efectiva durante estos primeros minutos.

Tras una pérdida en campo propio del Stuttgart, un tiro lejano del 'Príncipe das Bateas' nada más comenzar el encuentro casi adelanta a los de Giráldez. Desde entonces, los alemanes fueron comiendo más y más terreno al Celta, hasta dominarlo por completo.

Los nervios de los más jóvenes, la falta de precisión entre el medio campo y los atacantes y la presión asfixiante del Stuttgart impedían al Celta avanzar al campo rival, que no fue capaz de enlazar dos pases seguidos a partir del minuto 10.

Tan solo la buena actuación de Starfelt y, sobre todo, Radu mantuvo el empate en el marcador durante la primera mitad. La fortaleza en los duelos del central sueco y varias paradas salvadoras del portero rumano impidieron el gol de los alemanes.

Dos goles en apenas 15 minutos

Tocaba cambiar la mentalidad tras el descanso, pero el gol del Stuttgart en el minuto 50 acabó hundiendo a los de Giráldez. El extremo derecho argelino Badreline Bouanani ganó la espalda de Marcos Alonso, que volvía tras lesión, para recibir un pase largo de su portero y encarar sin oposición a Radu (1-0).

Tras el tanto alemán, Giráldez realizó el primer cambio del partido: Borja Iglesias ingresaba en el campo por Ferran Jutglà, al que no le llegaron balones para poner en peligro al portero rival. Pronto pisarían también el césped del Mercedes-Benz Arena Bryan Zaragoza (por Pablo Durán), Williot Swedberg (Iago Aspas) y Javi Rueda (Jones El-Abdellaoui).

Poco tiempo tuvieron estos jugadores para cambiar el rumbo del partido. Un saque de esquina en corto facilitó el gol del centrocampista Bilal El Khannoussa ante la pasividad defensiva de los jugadores celestes (2-0).

Sueños de remontada

A falta de 20 minutos, el Celta tenía que remontar un 2-0 y las sensaciones no eran buenas. Pero, poco a poco, la presencia de Borja Iglesias en la punta de ataque, fijando a los centrales, ayudó al equipo olívico a encadenar una serie de pases y crear cierto peligro en la portería de Alexander Nübel.

Borja Iglesias, tras el 2 a 1 Celta de Vigo

Aun así, el Stuttgart seguía siendo superior al conjunto olívico, que a falta de 10 minutos para finalizar el encuentro todavía no había realizado un disparo entre los tres palos. En el 83, Giráldez ejecutaría su último cambio, Hugo Sotelo ingresó en el campo por Fran Beltrán.

A partir de entonces, el Celta consiguió mantener más la posesión del balón y establecerse en el campo rival. Así, un robo de Illaix a 15 metros del borde del área dejó sólo a Borja Iglesias, que batió con seguridad al portero alemán en el minuto 86.

Los miles de celtistas de Stuttgart se ilusionaron por una remontada que parecía imposible ante la superioridad del equipo alemán. Pero ni los seis minutos añadidos por el colegiado escocés Nicholas Walsh bastó al Celta para amenazar la portería rival para lograr el empate.