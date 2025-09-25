El Celta regresa a Europa: así fueron sus estrenos en competición continental

A las 21:00 horas, el Celta arrancará su décima participación en competición europea. Lo hará en el MHPArena contra el Stuttgart en un partido en el que buscará lograr la primera victoria de la temporada.

Tras seis jornadas, el equipo de Claudio Giráldez todavía no ha sumado los 3 puntos; una derrota en la primera jornada contra el Getafe y cinco empates con el mismo resultado, 1-1, son el bagaje de este primer casi mes y medio de competición liguera.

Lo cierto es que los debuts en sus anteriores 9 participaciones en competición continental no se le han dado mal al cuadro olívico: cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. De estas, la primera de ellas en su estreno en la anteriormente llamada Copa de la UEFA.

Fue en Balaídos ante el Aberdeen, que derrotó a los vigueses 0-2, un resultado que redondeó en la vuelta, con un 1-0 que dejaba un sabor amargo a su estreno europeo en la temporada 71-72. Casi tres décadas después, el equipo entonces dirigido por Víctor Fernández se desquitó en el primer partido de la UEFA de la temporada 98-99, que fue como visitante.

Debut como visitante con victoria

Fue ante el Arges Pitesti, en Rumanía, partido que ganó por 0-1 en lo que supuso la primera victoria y el primer tanto en Europa, obra de Juan Sánchez en el minuto 25. En otras tres ocasiones, el debut fue también como visitante, al igual que lo será este jueves.

En la 99-00, visitó al Laussane suizo en su segundo estreno europeo fuera de casa. El partido se puso muy complicado, con un 3-0 en la primera parte, que consiguieron maquillar Revivo y Karpin. En la vuelta, el Celta goleó y pasó de ronda.

1-1, resultado conocido

Los otros dos estrenos fuera de casa fueron en Bélgica: en Lieja en la Europa League de 2016 y en Brujas en su debut en Champions. En ambos casos, el resultado fue el mismo: 1-1; casualmente, el que más se ha repetido en estas primeras seis jornadas de Liga, concretamente en las cinco igualadas consecutivas tras la derrota ante el Getafe.

Ante el Standard de Lieja, fue Rossi el que igualó a los 15 minutos el tanto de Dossevi nada más comenzar el partido, mientras que en su debut en Champions, fue Juanfran el encargado de marcar en el minuto 50. Es cierto que antes de ese partido ante el Brujas, el Celta había jugado un partido de clasificación ante el Slavia de Praga; la ida se jugó en Balaídos y terminó 3-0 con goles de Mostovoi, Jesuli y Edu.

En casa, además del debut en la temporada 71-72 y un empate sorpresivo ante el Rikeja (0-0), sumó tres victorias. Los triunfos llegaron ante el Sigma Olomouc (4-0), el Odense (2-0) y el Standard de Lieja (3-0).

La historia continúa este jueves en Alemania, ante el Stuttgart, en otro debut en competición europea, que será el décimo de la historia del Celta. Quizás, sea el partido en el que los de Claudio Giráldez sumen la primera victoria de la temporada.