Las obras de Balaídos continúan su ritmo: "Se está haciendo en tiempo extraordinariamente breve"

Obras de la grada de Gol del estadio de Balaídos, en Vigo S.P.

Las obras de la grada de Gol en Balaídos continúan su ritmo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este lunes que "se está haciendo en tiempo extraordinariamente breve".

Según ha informado el regidor socialista, esta semana acabarán los trabajos de anclaje de los pilotes de cimentación. "Se instalaron 313 pilotes de hormigón de entre seis y 12 metros de altura", ha explicado.

Estas estructuras se entierran y, "a partir de ahí, se hará un afianzamiento del suelo y se pondrá la capa de hormigón". Caballero también ha avanzado que este jueves también se instalará una grúa próxima a la grada de Río para iniciar el montaje de la estructura.

Así, en las próximas semanas, se construirán los pilares que sostendrán la nueva grada de Gol, que albergará a más de 7.000 espectadores.

"En el año 2026 ya veremos la estructura de la grada y después también tenemos la cubierta", ha añadido el alcalde, quien ha asegurado que "se está haciendo en tiempo extraordinariamente breve".