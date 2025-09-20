Rayo Vallecano - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Imagen de aficionados del Celta en el último partido en Vallecas, el pasado 10 de enero de 2025 Celta de Vigo

El Celta viaja este fin de semana a Madrid. Los de Claudio Giráldez buscarán contra el Rayo Vallecano su primera victoria, tras acumular cuatro empates y una derrota en lo que va de La Liga y a apenas cuatro días de su estreno en competición europea.

Los dos equipos revelación de la temporada 2024-25 en España se disputarán los tres puntos en el Estadio de Vallecas, que no cuenta en esta ocasión con grada visitante para que los celtistas puedan empujar a su equipo hacia la victoria.

La Liga informó el lunes que el fortín vallecano no cumple con los requisitos de separación y acceso independiente, impidiendo así el desplazamiento de la afición celeste, que ya está preparando sus maletas para viajar a Stuttgart el próximo jueves.

El Celta acumula cuatro puntos en competición doméstica y se sitúa en el puesto 14, tan sólo una posición por detrás del Rayo Vallecano. Los de Íñigo Pérez también cuentan con cuatro puntos en su casillero tras ganar en su estreno liguero y empatar hace dos jornadas contra el Barcelona.

Bajo este contexto, Iago Aspas y compañía tratarán de conquistar un estadio que se les ha atragantado en los últimos años. La temporada pasada, sin ir más lejos, el Celta perdió los dos encuentros que disputó contra los madrileños 2 a 1.

Será este domingo a las 14:00 horas cuando los celestes salten al césped del Estadio de Vallecas para romper esta mala racha. Quienes hayan podido acercarse a Madrid a comprar una entrada tendrán la suerte de disfrutar en vivo de un partido igualado que, de lo contrario, podrían ver a través de Movistar+.