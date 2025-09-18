El Celta ya está listo para Europa: estradas a la venta, nueva grada y la 'Oliveira dos cen anos' a punto

Vigo se prepara para volver a Europa. A una semana de su vuelta oficial a la Europa League en Stuttgart, el Celta ha sacado a la venta las entradas para su estreno europeo en Balaídos contra el PAOK griego, incluidas las de la nueva grada de Gol.

Las noches mágicas de fútbol europeo volverán a Vigo el miércoles 2 de octubre, a las 21:00 horas. Entonces, los de Claudio Giráldez ya se habrán estrenado contra el Stuttgart alemán, para el que vestirán de nuevo la camiseta inspirada en la 'Oliveira dos Cen Anos'.

El equipo presidido por Marián Mouriño ha sacado una remesa nueva de estas camisetas con el parche de la Europa League, que volverá a estar bordado en una camiseta del Celta después de ocho años. Se venden en la web de la marca Río1923 a 105 euros.

El Celta tratará de salir con tres puntos de su visita a Alemania del próximo jueves 25 de septiembre. Dos semanas más tarde se enfrentarán al PAOK griego en Balaídos, que contará con 396 butacas más en la nueva grada ubicada en el fondo de Gol.

Dende o #CeltaPAOK, contaremos cunha bancada supletoria de 396 butacas que ocupará a totalidade do fondo de Gol. pic.twitter.com/dzUCV82G06 — Xuntos Celta (@XuntosCelta) September 17, 2025

Las entradas para este encuentro están a la venta desde este jueves. Se pueden conseguir en el Portal do Celtista, donde los aficionados con Carné Celtista podrán favorecerse de un periodo de venta exclusiva de 24 horas.

A partir de entonces, las localidades se pondrán a venta al público general a través de la web oficial del club, así como en las taquillas de Balaídos. Los precios de las entradas parten de los 20 euros para celtistas y desde los 25 euros para el público general.