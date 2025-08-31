Celta - Villarreal: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Los vigueses y las viguesas están de enhorabuena: dos partidos del Celta en Balaídos en menos de una semana. Los de Giráldez vuelven al estadio olívico en busca de su primera victoria de la temporada tras el empate del miércoles contra el Betis.

Balaídos vivirá este domingo otro encuentro con sabor a Europa. Iago Aspas y compañía se enfrentan al Villarreal de Marcelino, que este curso participa en la máxima competición europea, la Champions League.

El conjunto olívico tratará de arrebatarle los tres puntos a un submarino amarillo que llega a Vigo imbatido y líder de la clasificación. El Villarreal ha cosechado convincentes victorias contra el Oviedo (2-0) y el Girona (5-0), pero se enfrentan a su primer reto fuera del Estadio de la Cerámica.

El Celta, situado en el puesto 13 de La Liga con dos puntos en tres jornadas, ha recuperado las buenas sensaciones de la temporada pasada contra el Betis, a pesar de los ajustes que debe hacer Claudio Giráldez en defensa.

Así, será a las 17:00 horas del domingo cuando los celestes salten al campo, donde les esperará una fiel afición que les tratará de empujar hacia la victoria. Quien se haya quedado sin entrada podrá disfrutar del encuentro en Movistar+.