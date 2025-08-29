El sueño europeo del Celta empieza hoy: horario del sorteo y posibles rivales en la Europa League
Tras alcanzar las semifinales en 2017, el equipo de Giráldez arrancará la competición el 24 o 25 de septiembre y se puede cruzar con equipos como la Roma, el Oporto de Gabri Veiga, el Fenerbahçe de Mourinho o el Aston Villa de Emery
Información relacionada: El Celta regresa a la Europa League: calendario, sorteos y posibles rivales
Este viernes, a las 13:00 horas, arrancará en Mónaco el sorteo de la Europa League, en el que el Celta conocerá a los rivales a los que se tendrá que enfrentar en la liguilla de la primera fase.
Los equipos estarán distribuidos en cuatro bombos, según su coeficiente UEFA. En esta liga, de formato único, el Celta se enfrentará a ocho diferentes rivales, pertenecientes dos de ellos a cada bombo, y disputará la mitad como local. Los de Claudio Giráldez estarán en el Bombo 4.
Equipos participantes
Bombo 1
- Roma (ITA)
- Oporto (POR)
- Rangers (SCO)
- Feyenoord (NED)
- Lille (FRA)
- GNK Dinamo (CRO)
- Real Betis (ESP)
- Salzburg (AUT)
- Aston Villa (ENG)
Bombo 2
- Fenerbahçe (TUR)
- Braga (POR)
- Crvena Zvezda (SRB)
- Lyon (FRA)
- PAOK (GRE)
- Viktoria Plzeň (CZE)
- Ferencváros (HUN)
- Celtic (SCO)
- Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Bombo 3
- Young Boys (SUI)
- Basel (SUI)
- Midtjylland (DEN)
- Freiburg (GER)
- Ludogorets (BUL)
- Nottingham Forest (ENG)
- Sturm Graz (AUT)
- FCSB (ROU)
- Nice (FRA)
Bombo 4
- Bologna (ITA)
- Celta (ESP)
- Stuttgart (GER)
- Panathinaikos (GRE)
- Malmö (SWE)
- Go Ahead Eagles (NED)
- Utrecht (NED)
- Genk (BEL)
- Brann (NOR)
Calendario de la Fase de Liga
- Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 2 de octubre de 2025
- Jornada 3: 23 de octubre de 2025
- Jornada 4: 6 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 27 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 11 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 22 de enero de 2026
- Jornada 8: 29 de enero de 2026
Los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final. Los ocho siguientes, del puesto 9 al 16, se clasifican para una ronda preeliminar como cabezas de serie en el sorteo; los ocho posteriores, del puesto 17 al 24, pasan a esta ronda preeliminar pero sin ser cabeza de serie.
Los playoffs eliminatorios se sortean el 30 de enero del 2026, y el cuadro de octavos, cuartos, semifinales y final,. el 27 de febrero de 2026. Todas estas fases se juegan a dos partidos, ida y vuelta.
Calendario de ronda preeliminar y eliminatorias
- Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026
- Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026
- Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026
- Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026
- Final: 20 de mayo de 2026
La final de la Europa League 2025/26 se disputará en el Beşiktaş Park de Estambul, en Turquía. Además, el vencedor obtendrá una plaza para disputar la Champions League de la temporada siguiente, siempre y cuando no lo haya logrado por clasificación en su liga nacional.