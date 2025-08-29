El sueño europeo del Celta empieza hoy: horario del sorteo y posibles rivales en la Europa League

Este viernes, a las 13:00 horas, arrancará en Mónaco el sorteo de la Europa League, en el que el Celta conocerá a los rivales a los que se tendrá que enfrentar en la liguilla de la primera fase.

Los equipos estarán distribuidos en cuatro bombos, según su coeficiente UEFA. En esta liga, de formato único, el Celta se enfrentará a ocho diferentes rivales, pertenecientes dos de ellos a cada bombo, y disputará la mitad como local. Los de Claudio Giráldez estarán en el Bombo 4.

Equipos participantes

Bombo 1

Roma (ITA)

Oporto (POR)

Rangers (SCO)

Feyenoord (NED)

Lille (FRA)

GNK Dinamo (CRO)

Real Betis (ESP)

Salzburg (AUT)

Aston Villa (ENG)

Bombo 2

Fenerbahçe (TUR)

Braga (POR)

Crvena Zvezda (SRB)

Lyon (FRA)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE)

Ferencváros (HUN)

Celtic (SCO)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Bombo 3

Young Boys (SUI)

Basel (SUI)

Midtjylland (DEN)

Freiburg (GER)

Ludogorets (BUL)

Nottingham Forest (ENG)

Sturm Graz (AUT)

FCSB (ROU)

Nice (FRA)

Bombo 4

Bologna (ITA)

Celta (ESP)

Stuttgart (GER)

Panathinaikos (GRE)

Malmö (SWE)

Go Ahead Eagles (NED)

Utrecht (NED)

Genk (BEL)

Brann (NOR)

Calendario de la Fase de Liga

Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025

Jornada 2: 2 de octubre de 2025

Jornada 3: 23 de octubre de 2025

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025

Jornada 7: 22 de enero de 2026

Jornada 8: 29 de enero de 2026

Los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final. Los ocho siguientes, del puesto 9 al 16, se clasifican para una ronda preeliminar como cabezas de serie en el sorteo; los ocho posteriores, del puesto 17 al 24, pasan a esta ronda preeliminar pero sin ser cabeza de serie.

Los playoffs eliminatorios se sortean el 30 de enero del 2026, y el cuadro de octavos, cuartos, semifinales y final,. el 27 de febrero de 2026. Todas estas fases se juegan a dos partidos, ida y vuelta.

Calendario de ronda preeliminar y eliminatorias

Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

Final: 20 de mayo de 2026

La final de la Europa League 2025/26 se disputará en el Beşiktaş Park de Estambul, en Turquía. Además, el vencedor obtendrá una plaza para disputar la Champions League de la temporada siguiente, siempre y cuando no lo haya logrado por clasificación en su liga nacional.