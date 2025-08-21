El excéltico Gabri Veiga y Carla Leins tendrán un bebé: "Nuestro mayor sueño hecho realidad"

En pocos meses, el Celta podrá contar con un aficionado más en sus filas. El excéltico Gabri Veiga ha anunciado junto a su pareja, Carla Leins, su primer hijo.

La Ría de Vigo fue la gran protagonista del vídeo en el que el canterano del Celta y Carla Leins han confirmado el embarazo. "Nuestro mayor sueño hecho realidad", han escrito en la descripción de la publicación de Instagram.

El vídeo comienza con la pareja del actual jugador del Porto sometiéndose a una ecografía. Entonces, tras confirmarse el embarazo de Carla Leins, Cabo Silleiro aparece en el resto de planos, en los que la pareja muestra su felicidad ante la futura llegada de su primer hijo.

Gabri Veiga (O Porriño, 2002) sigue teniendo al Celta muy presente, una pasión que trasladará a su hijo. Y es que el canterano ha seguido mostrando su amor por la celeste en diferentes post en redes sociales.

Además, en diciembre del pasado año, le pidió matrimonio a Carla Leins sobre el césped de Balaídos. Un vídeo que alcanzó las 200.000 reproducciones, con más de 10.500 "me gusta" y medio centenar de comentarios.

El embarazo parece superar las cifras del compromiso. Por el momento, acumula más de 257.000 reproducciones y cuenta con 13.300 "me gusta" y casi 250 comentarios, entre los que se encuentran muchos de sus compañeros.