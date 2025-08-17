Colas en Balaídos por una incidencia con el abono digital para el estreno del Celta

Colas en Balaídos por la incidencia con el abono digital. Treintayseis.

El Real Club Celta estrena esta temporada 2025/26 con mucha ilusión por ser la del retorno a Europa. Por ello, es máxima la expectación del equipo que entrena Claudio Giraldez.

Para acceder al partido inaugural ante el Getafe, se han generado colas, pero derivadas de una incidencia con los abonos digitales, que daban fallo en algunos terminales provistos del sistema operativo Android.

Algunos abonados han tenido que esperar cerca de media hora para poder acceder, y no lo pudieron solucionar con el abono físico porque todavía no disponen de él.

El Celta ha articulado soluciones para tratar de mitigar el impacto de esta incidencia, permitiendo el acceso por una puerta lateral en la grada de Río.