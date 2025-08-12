Ya es oficial: Borja Iglesias jugará Europa con el Celta

Uno de los grandes culebrones del verano del Celta de Vigo llega a su fin. El club hace oficial el fichaje de Borja Iglesias tras llegar un acuerdo con el Real Betis Balompié.

Las grandes demandas del equipo verdiblanco para completar la operación demoraron la llegada de Iglesias a cinco días del inicio de La Liga. Finalmente, el atacante llega a Vigo por una cantidad cercana a 1,5 millones de euros más otro millón en variables.

Así lo han informado medios de comunicación como el podcast Tenías Que Haber Tirado, que captaron la llegada del delantero compostelano al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro este lunes.

🚨 ¡𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀!



💣 ¡𝗕𝗢𝗥𝗝𝗔 𝗜𝗚𝗟𝗘𝗦𝗜𝗔𝗦 ya está aquí!



🔥 El delantero acaba de llegar en estos mismos momentos al Aeropuerto de Santiago.



🐼 𝗛𝗔𝗕𝗘𝗠𝗨𝗦 𝗣𝗔𝗡𝗗𝗔! pic.twitter.com/ru9hgTD27s — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) August 11, 2025

Borja Iglesias, que formó parte del Celta B desde 2013 hasta 2017, volvió a Balaídos la temporada pasada para competir por el puesto de delantero con el griego Anastasios Douvikas -quien fue vendido al Como durante el mercado de invierno-.

Once goles y tres asistencias en 37 partidos en La Liga lo situaron como el máximo goleador del equipo en una temporada histórica, ya que el Celta consiguió la clasificación a Europa League, la segunda máxima competición del Viejo Continente.

Iglesias es la quinta incorporación del equipo de Giráldez para la nueva temporada que comienza este domingo 17 de agosto a las 17:00 horas. La vuelta de Ilaix Moriba y la llegada de Ferran Jutglá, Bryan Zaragoza y el portero Ionut Radu completan la lista de fichajes celestes, junto a las renovaciones de Carreira, Yoel Lago, Carlos Domínguez o Williot Swedberg.