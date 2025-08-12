El guiño de una novia al Celta de Vigo en su vestido de boda: "Se lleva en la sangre" @Pooochooo

El Celta es mucho más que un club de fútbol: es una pasión que se hereda, un sentimiento que se vive y una identidad que acompaña para siempre. Esa devoción incondicional ha quedado patente en la historia de una novia que, en el día más importante de su vida, quiso llevar consigo un pedazo de su equipo del alma.

En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales un vídeo compartido por el influencer gallego Pedro Dávila (@Pooochooo). En el clip, el creador de contenido muestra cómo, siguiendo la tradición de llevar "algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul", la protagonista optó por que ese "algo azul" fuera un pin del Celta, prendido bajo el tul de su vestido de novia.

"El Celta se lleva en la sangre", reza el texto que acompaña la publicación, que ha conquistado a miles de aficionados. Dos días después de su publicación, el vídeo ya acumula más de 200.000 visualizaciones y cerca de 2.000 me gusta.