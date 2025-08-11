Iago Aspas, entre los jefes soñados de los niños y niñas gallegos
El futbolista del Celta está entre los favoritos de los niños, mientras que ellas prefieren estar bajo las órdenes de Ana Peleteiro, según una encuesta de Adecco
El Celta no solo mueve los corazones de quienes llevan décadas siendo socios del club, sino también de los más pequeños de Galicia. Una encuesta de Adecco refleja que los niños y niñas gallegas tienen al futbolista celeste Iago Aspas y a la atleta Ana Peleteiro entre sus jefes soñados.
La 'XIX Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor' da voz a más de 1.900 niños y niñas entre 4 y 16 años de toda España para conocer su opinión sobre la situación del mercado laboral en el país.
La encuesta refleja que las niñas prefieren profesiones vinculadas a la educación y la medicina, carreras elegidas por cinco de cada diez consultadas. En cambio, la mayoría de los jóvenes (29,7%) apostaría por una profesión vinculada a las fuerzas del orden o dentro de las llamadas profesiones STEM (19,2%).
En cuanto a profesiones concretas, las chicas siguen queriendo ser profesoras, médicas, futbolistas, veterinarias y cantantes —en este orden de preferencia—. El 22,5% de los chicos, al contrario, quieren ser policías, seguidos de futbolistas, youtubers, abogados o actores.
Aitana y Lamine Yamal, los jefes soñados
Entre los jefes o jefas ideales, también hay diferencias notables entre niños y niñas. Ellos tienden a decantarse por líderes del ámbito deportivo y ellas por personas del mundo de la música.
Así, Aitana se sitúa como la preferida de las chicas, elegida así por el 27,3% de ellas, muy cerca de la cómica Lalachus (21,2%) y la atleta gallega Ana Peleteiro (15,2%).
Para el 30,8% de los chicos, por su parte, Lamine Yamal es su jefe soñado, seguido del tenista Carlos Alcaraz (26,9%) y el futbolista del Celta Iago Aspas (15,4%). El presentador David Broncano y el cirujano Diego González completan el top 5.
La muerte del Papa Francisco
En otro orden de asuntos, para el 18,9% de los participantes en la encuesta (independientemente del sexo) la muerte del papa Francisco es la noticia más importante de los últimos tiempos.
Asimismo, para el 15,1% de los más jóvenes el apagón generalizado que vivió nuestro país hace unos meses ha sido la noticia del año, así como la Dana que afectó a Valencia y Albacete (11,3%). La crispación política (9,5), que Melody no ha ganado Eurovisión (6,4%) o los aranceles de Donald Trump (3,5%) han tenido también cabida.
Empleo
También se les ha preguntado a los jóvenes gallegos por la posibilidad de emprender en el futuro y un 81% de los niños sí querría montar su propio negocio en unos años frente al 42,3% de las niñas.
Por tipo de empresas, ellas quieren abrir negocios sobre mascotas (35%), empresas de moda y belleza, así elegido por el 25%, relacionadas con el ámbito sanitario (15%), y empresas vinculadas con el mundo de la educación (10%).
En esta edición la tecnología y los robots vuelven a tener un peso muy marcado en la encuesta. Preguntados sobre la posibilidad de trabajar con ellos en el futuro, el 66,7% de los niños estaría encantado de tener como compañeros de trabajo a alguno mientras que tan solo un 34,6% de las niñas elegiría esta opción.