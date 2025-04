Giráldez, sobre Alfon: "Estoy decepcionado por cómo se ha tratado, no beneficia al Celta"

La semana del Celta ha estado marcada por un nombre: Alfon. Lo deportivo se ha quedado a un lado después de que se informase en diferentes medios que el albaceteño, en su último año de contrato, habría firmado por el Sevilla.

Ni la camiseta que celebra la Reconquista ni la posibilidad de entrar en Europa ni el empate ante Las Palmas han podido quitar el foco del extremo, que se ha convertido en las últimas semanas en uno de los jugadores más decisivos, sumando cuatro titularidades consecutivas y 2 goles en las últimas tres jornadas.

De hecho, la rueda de prensa de Claudio Giráldez previa al partido que se disputa mañana en Mallorca ha girado en torno a este asunto. El técnico se ha mostrado "decepcionado" por "cómo se ha gestionado esto toda la semana", ya que "no hace bien al Celta ni al celtismo, simplemente nos divide".

Giráldez tiene claro que se trata de "un chaval espectacular, su implicación está fuera de toda duda, un profesional espectacular que se cuida" y que nunca le ha "fallado" ni le ha "mentido": "Creo que no ha mentido en nada".

Además, ha reconocido que ha mantenido una conversación con el jugador sobre este tema y que tiene claro que no ha firmado nada con el Sevilla: "Que a mi me conste, es jugador del Celta a dia de hoy y no ha firmado por ningún equipo". Aunque reconoce que llegar al último año de contrato sin renovar "es un riesgo para el jugador y para el club", ha revelado que existen conversaciones entre ambos para llegar a un acuerdo.

El técnico porriñense está convencido del compromiso de Alfon con el equipo y ha recordado que estuvo durante el verano "medio a prueba" rechazando ofertas de otros equipos para convertirse hoy en un jugador "muy importante" para el equipo y "muy querido en el vestuario", donde ha reconocido que durante estos días el jugador ha sido objeto de bromas sobre este asunto.

Vuelven Williot y Mingueza

En lo que se refiere a la visita de este sábado a las 18:30 horas al Mallorca, regresan a la convocatoria Williot y Mingueza, sin el que el Celta no conoce la victoria, y con la duda de Borja Iglesias, que no ha entrenado tras pasar mala noche.

Giráldez sigue sin querer hablar de Europa y llegan a Son Moix tras quedarse "con la miel en los labios" de conseguir los tres puntos ante Las Palmas con el objetivo de "estar más acertados en las áreas" ante un equipo "duro" y en un campo "difícil".

"Es un duelo directo por la octava plaza. A partir de ahí, ya veremos", ha declarado sin nombrar los puestos europeos.