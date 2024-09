Así es la respuesta viral del Celta a los que fueron más críticos con el himno del Centenario

C. Tangana y Clint Eastwood.

Desde que se lanzó Oliveira dos Cen Anos al mundo el 7 de julio de 2023, con motivo del Centenario del Celta, la composición de C. Tangana no ha dejado de recibir halagos, premios y nominaciones; la última, a los premios Latin Grammy's.

Pero lo cierto es que hubo muchos críticos; las razones, desde la elección del artista madrileño en lugar de algún músico local hasta que la canción no se adaptaba a lo que se entendía como himno, pasando por la dificultad de cantarla en el estadio.

Más de un año después, Oliveira dos Cen Anos se ha convertido en un grito unánime de la afición que acude a Balaídos y en un símbolo de las raíces celestes, además de haber traspasado las fronteras viguesas, gallegas y españolas; de hecho, el Celta ha aplicado la máxima de que "la venganza se sirve en plato frío" y ha aprovechado para lanzar una respuesta contra los que, en su día fueron más críticos con el himno.

Este pasado martes, la cuenta de X @DoloresCrottal compartía las declaraciones del periodista, profesor y político Antón Losada en las que era muy crítico con la canción compuesta por C. Tangana. Lo hacía en el podcast de la Revista Luzes, A actualidade está sobrevalorada, donde encontraba el apoyo del codirector del medio, Xose Manuel Pereiro.

Aseguraba que a él le parecía musicalmente "horrible", palabra que repetía en varias ocasiones, criticaba a C. Tangana como compositor y artista y se preguntaba "cómo se corea esto en un campo de fútbol". "Ese problema, no Celta non o teñen", añadía Pereiro entre risas.

Ahora, el Celta ha encontrado el momento perfecto para responder a estas críticas, y lo ha hecho compartiendo en sus redes una escena de El sargento de hierro, doblando a uno de los personajes con las declaraciones de Antón Losada. "Nótase que tes experiencia no tema", responde Clint Eastwood.

El vídeo ha tenido un gran recibimiento en redes por parte, especialmente, de los aficionados del Celta, que han celebrado esta "venganza" celeste. El aludido también ha aprovechado las redes para reafirmarse en su opinión, asegurando que "iste video está infinitamente mellor que ese pastiche horrendo que les colou o tal Tangana. As cousas como son".