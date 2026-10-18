El 'Bribón' y el 'One' conquistan el Trofeo Xacobeo en Sanxenxo (Pontevedra)

Nuevo intenso fin de semana de competición en Sanxenxo. El Trofeo Xacobeo ha concluido este domingo con una "espectacular" jornada en aguas de la Ría de Pontevedra, que ofreció unas magníficas condiciones de viento, mar y ola, con una intensa lucha por los puestos de honor en las clases de 6 Metros y J/80.

El 'Bribón', con Jane Abascal a la caña, protagonizó la remontada de la jornada en la clase 6 Metros para adjudicarse la victoria final por delante del 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, mientras que el 'Alibaba II' de Miguel Lago consiguió hacerse con la tercera plaza del podio tras superar al 'Caprice' de Guillermo Rodríguez.



Por su parte, en la clase J/80, el 'One' de Adrián Domínguez hizo valer su regularidad durante todo el fin de semana para conquistar el Trofeo Xacobeo, con el 'I3D Atlántico' de Guillermo Blanco en segunda posición y el 'Cactus Digital-Petrilla' de Jaime Barreiro completando el podio después de una emocionante resolución en la última manga.

La remontada del 'Bribón'

La jornada dominical de la clase 6 Metros comenzó con todo por decidir. Tras las dos pruebas disputadas el sábado, el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella lideraba la clasificación provisional con un solo punto de ventaja sobre el 'Bribón'. El 'Caprice' de Guillermo Rodríguez ocupaba la tercera plaza, seguido muy de cerca por el 'Alibaba II' de Miguel Lago.



La primera manga del domingo no pudo añadir más emoción a la lucha por la victoria. El 'Bribón', con Jane Abascal a la caña, consiguió imponerse y neutralizar la ventaja del “Titia”, dejando a ambos equipos empatados a seis puntos antes de afrontar la última y definitiva prueba del Trofeo Xacobeo.



Con todo por decidir, la última manga volvió a mostrar la competitividad de la flota de 6 Metros. El 'Bribón' mantuvo su ritmo y volvió a marcar el paso en el campo de regatas, protagonizando un intenso duelo con el 'Alibaba II'. El equipo liderado por el Rey Don Juan Carlos consiguió de esta forma deshacer el empate con el 'Titia' y adjudicarse la victoria final con dos puntos de ventaja sobre el barco de Mauricio Sánchez-Bella.

El 'One' confirma su dominio

En la clase J/80, la segunda jornada comenzó con el 'One' de Adrián Domínguez al frente de la clasificación provisional, aunque con varios equipos todavía con opciones de luchar por los puestos de honor. La primera prueba del domingo fue para el 'Cactus Digital-Petrilla' de Jaime Barreiro, representante del Club Náutico de Portonovo.



Mientras tanto, dos de los principales rivales del 'One' en la lucha por el triunfo, el coruñés 'I3D Atlántico' de Guillermo Blanco y el sanxenxino 'Laotra' de Pablo Rodríguez, no pudieron pasar de la cuarta y quinta posición. Estos resultados, unidos a la entrada en juego del descarte tras la disputa de las cuatro primeras mangas, permitían al equipo de Adrián Domínguez ampliar su ventaja al frente de la clasificación.



En las dos pruebas restantes, el 'One' volvió a demostrar la regularidad que le había permitido dominar la sexta serie de la Liga, consolidando su victoria final en el Trofeo Xacobeo. Por detrás, el 'I3D Atlántico', del Real Club Náutico de La Coruña, consiguió afianzar la segunda posición de la general. La mayor emoción se concentró entonces en la lucha por el tercer escalón del podio, que lograría el 'Cactus Digital-Petrilla'.