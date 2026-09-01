Pontevedra rompe récords y acogerá la mayor final mundial de triatlón de la historia

El francés Dorian Coninx celebra su victoria en Pontevedra la gran final de las Series Mundiales de 2023. TRIATLON.ORG

Pontevedra volverá a vivir una jornada única en el mundo con la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón 2026, que registra un récord de participantes. Sobre 5.400 deportistas de 100 países competirán en la Boa Vila, convirtiendo la cita en el mayor acontecimiento de la historia de World Triathlon.

La alta participación ha roto las previsiones de la organización, ya que supera en más de un 27% las estimaciones iniciales. De esta forma, la gran final de Pontevedra será la más numerosa de todas las que se llevan celebradas en el mundo.

El evento reunirá durante cinco días, del 23 al 27 de septiembre, a la élite mundial y a miles de deportistas de categorías junior, sub-23, paratriatlón y grupos de edad, con 13 campeonatos y pruebas mundiales. Pontevedra se convertirá en el epicentro del triatlón internacional.

Entre los participantes, destaca un triatleta palestino que competirá en las categorías de grupos de edad. Además, los aficionados al deporte podrán disfrutar de una programación cultural de alto nivel, con conciertos de la talla de Ortiga o De Ninghures.