Cuenta atrás para Marisquiño: Vigo se prepara para convertirse en la capital de los deportes de acción

Presentación del descenso MTB Downtown, con la presencia de Concello, Zona Franca y Marisquiño S.P.

Marisquiño se prepara para convertir Vigo en el epicentro de los deportes de acción y de la cultura urbana. Organización, Concello y Zona Franca han visitado este martes el montaje del descenso urbano MTB Downtown, que recorrerá O Castro y Casco Vello hasta llegar a A Laxe.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, han visitado este martes las instalaciones en O Castro, junto al fundador y director del festival urbano, Carlos Domínguez 'Pity'.

Los riders partirán este sábado 8 de agosto del corazón verde de la ciudad olívica, recorrerán el Casco Vello y alcanzarán la meta en A Laxe. Un descenso que mezcla montaña, urbano y mar y que es una de las pruebas más emblemáticas de Marisquiño.

'Pity' ha explicado al regidor olívico que "este año hay muy buen nivel", así como que la prueba es más compleja que en ediciones anteriores. De esta forma, los competidores más talentosos podrán recortar un par de segundos sus marcas respecto al resto de participantes.

"Es un kilómetro infernal, verlo allí impresiona. El recorrido es de un kilómetro y salva un desnivel de 135 metros, lo que significa que el descenso tiene una pendiente media del 13,5%. Es descomunal", ha valorado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El alcalde socialista ha recordado que la prueba tendrá lugar este sábado 8 de agosto. Por la mañana serán los entrenamientos y la competición comenzará por la tarde. "Quiero invitar a toda la ciudad a que busque puntos para verlo, porque es prodigioso", ha afirmado.

Caballero también ha puesto en valor Marisquiño como referente internacional en el ámbito urbano, así como ha sacado pecho de que el Concello de Vigo sea la única administración pública que financia el festival.

Desvelado el horario de competición

A dos días de su comienzo, Marisquiño ha publicado los horarios completos del programa deportivo y los planos del recinto de Samil. El festival ha recordado que alrededor de 1.500 deportistas de más de 30 países participarán en ocho disciplinas y en las modalidades adaptadas de Skate y BMX.

El programa confirmado para esta edición reúne a riders con experiencia olímpica y presencia en los principales circuitos internacionales, junto a varios ganadores de la pasada edición que regresan a Vigo para defender sus títulos.

Mapa de las instalaciones de Marisquiño en Samil Marisquiño

Marisquiño comenzará el jueves con los primeros entrenamientos de Skate y BMX en Samil y con la fase preclasificatoria masculina de Skate Street, que se prolongará durante la tarde. El Basket 3x3 abrirá también su pista con la competición júnior.



La jornada tendrá un marcado carácter familiar y participativo. El Family Day by Gadis llevará talleres gratuitos de BMX y Skate a Navia, mientras en Samil se celebrarán actividades de BMX Flatland, graffiti y freestyle rap.

El viernes comenzará plenamente la competición deportiva en Samil, con las clasificatorias de diversas modalidades. Asimismo, entrarán en funcionamiento Breaking, con sesiones abiertas previas a la competición, mientras Big Air y Freestyle Motocross celebrarán sus entrenamientos.

El sábado será el día con mayor despliegue por la ciudad. Samil concentrará las semifinales y eliminatorias de las distintas competiciones y el MTB Downtown volverá a llevar el festival al centro de Vigo. La tarde incorporará dos exhibiciones de Freestyle Motocross y la primera de Big Air.

El domingo concentrará el desenlace de las principales competiciones: Skate Street y Miniramp; BMX Park, Street, adaptado, Trick y Flatland; basket 3x3; y las exhibiciones de Freestyle Motocross y Big Air.

Horarios

Horarios de la competición deportiva de Marisquiño Marisquiño

Horarios de la competición deportiva de Marisquiño Marisquiño

Horarios de la competición deportiva de Marisquiño Marisquiño