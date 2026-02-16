La ría de Vigo acoge el inicio de la Liga de Invierno Cíes–Rande

La ría de Vigo acogió este fin de semana el arranque de la Liga de Invierno Cíes–Rande 2026, una cita muy aguardada por los regatistas tras la suspensión de la primera prueba prevista a finales de enero debido a las condiciones meteorológicas desfavorables.

La prueba, organizada en esta ocasión por el Club Náutico San Adrián de Cobres, constó de un recorrido de casi nueve millas náuticas, con boya de desmarque frente a Cangas y paso por las bocanas sur y norte de la ría. El primer tramo estuvo cargado de emoción, especialmente para la flota ORC, con continuos cambios de velas en función de la configuración de cada barco.

Tras esta primera regata, la liga ya cuenta con sus primeros líderes. En la categoría de Solitarios y A Dos, el Salaño Dos, patroneado por Jacobo Vecino y Brenda Maure, se situó al frente de la clasificación, seguido por el Alalunga y el Smaku. En ORC 0-3, la victoria fue para el Bon III, con el Maija en segunda posición y el Makai completando el podio. En ORC 4, el Unus confirmó su buen momento y se colocó líder tras imponerse en la prueba, mientras que en ORC 5 el triunfo fue para el Zarpar.EU, por delante del Salao y el Calderón Uno.

La jornada concluyó con una recepción en el Salón Noble del Liceo Marítimo de Bouzas, que sirvió como punto de encuentro entre regatistas y organización. La segunda prueba de la Liga de Invierno Cíes–Rande se celebrará el próximo 7 de marzo bajo la organización del Real Club Náutico de Vigo.