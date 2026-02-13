Zona Franca prorroga la cesión al Concello de Vigo de los terrenos de la grada de Río de Balaídos Zona Franca

La grada de Río pertenecerá al estadio de Balaídos hasta el año 2081, tras la prórroga de la cesión del derecho de superficie de Zona Franca al Concello de Vigo.

Así lo han corroborado con una firma oficial el alcalde, Abel Caballero, y el delegado del Consorcio, David Regades, en el estadio municipal, con la presencia de la presidenta del Celta, Marián Mouriño, y la primera teniente de alcalde, Carmela Silva.

La parcela sobre la que se asienta la Grada de Río, de 4.598 metros cuadrados ya estaba cedida al Concello desde 1981 y la nueva prórroga entrará en vigor en cuanto termine la actual, prevista en 2031. Se extenderá, según lo acordado, otros 50 años a partir de ese momento, es decir, hasta 2081.

Con esta firma, ha declarado Regades, "se cumple el objetivo que tienen el Celta y el Concello para este Estadio, que es la ampliación y el aumento de su aforo con la inversión prevista". "Para ello necesitaban una garantía de futuro y eso es lo que significa esta ampliación de la concesión de la parcela de Río", ha añadido.

El delegado de Zona Franca ha destacado que de nuevo el Consorcio "vuelve a estar al lado del Celta y de la ciudad, tratando de aportar soluciones a cualquier incertidumbre, en este caso sobre el nuevo estadio".

Por su parte, Caballero ha destacado que el acuerdo "supone que el Concello será el dueño de la superficie de la parcela y garantiza que hasta el año 2081 la grada de Río formará parte del Estadio".

"Los proyectos requieren seguridad y esta es una forma de trabajar a largo plazo porque los grandes proyectos deben tener ese tiempo para planificarlos de forma correcta. Y un primer paso como este era imprescindible, dijo, nos da seguridad jurídica y un compromiso firme", ha concretado.

El regidor olívico también ha elogiado la rapidez de las obras en la grada de Gol y las mejoras en Marcador y ha vuelto a insistir en que "la Federación tiene que explicar por qué no ha declarado todavía a Vigo sede del Mundial como ya hizo con el resto de las ciudades". "Vamos a cumplir con el deseo de Vigo, que es seguir haciendo un estadio excepcional", ha concluido.