Louzán abre la puerta del Mundial a Vigo: "Ojalá logremos duplicar el número de sedes gallegas"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha abierto la puerta a Vigo como sede mundialista en 2030, aunque, como en el caso de A Coruña, ha avisado que "será decisión de FIFA, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por este organismo".

"Tenemos un gran proyecto de país que es el Mundial 2030", ha afirmado Louzán sobre un evento que organiza junto a Marruecos, Portugal, Uruguay, Argentina y Paraguay. El ente federativo emitió en julio de 2024 el listado con las 11 sedes españolas, entre las que no se encontraba Balaídos.

La polémica estaba servida, más aún cuando en marzo se reveló que la RFEF habría manipulado las puntuaciones que dejaron a Vigo fuera del Mundial. El alcalde de Vigo ha demandado a lo largo de estos meses la inclusión de Balaídos en la lista, decisión que aún no ha tomado la organización presidida por Rafael Louzán.

Aun así, el presidente de la RFEF ha manifestado este viernes durante un coloquio en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, que quiere que "Galicia sea sede del Mundial". "Ojalá logremos de esa manera duplicar el número de sedes gallegas", ha afirmado Louzán.

"Pero será decisión de FIFA, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por este organismo, requisitos básicos, que por el momento y, a pesar de voces en alto y titulares, están pendientes", ha añadido el antiguo presidente de la Diputación de Pontevedra por el Partido Popular (PP), en clara referencia al regidor socialista Abel Caballero. También a las dudas respecto a la candidatura de A Coruña.

Críticas a Abel Caballero

Louzán también habló de "una federación nueva, en la que se vive un tiempo de diálogo y de consenso, lejos de confrontaciones", destacando la "paz social" lograda gracias a "nuevos socios, patrocinadores, empresas e instituciones que quieren formar parte del fútbol español". "La estabilidad genera confianza", ha recalcado.

En este sentido, tras presumir de que las selecciones nacionales absolutas son "número 1 en el ranking FIFA", Louzán ha afirmado que "los hay que les gusta que avivemos esa polémica". Como informa El Desmarque, se trata de un "dardo" a Caballero, al que le ha recomendado "hablar menos y hacer más".

Vigo y los grandes eventos internacionales

Por su parte, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, ha recordado que el deporte "es una forma de construir comunidad, de inspirar a las personas y de generar ilusión colectiva". Así, ha destacado la capacidad de Vigo "para acoger grandes eventos internacionales".

Borrás también ha subrayado que tanto el deporte como la empresa "comparten una misma esencia: el trabajo constante, la cooperación y la capacidad de transformar el esfuerzo en progreso". "En el Círculo queremos seguir tendiendo puentes entre empresa y deporte, convencidos de que la unión de sus energías puede generar nuevas oportunidades", ha añadido.