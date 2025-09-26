El Concello de Vigo instalará una nueva grada en Balaídos entre Río Alto y Marcador Alto

El Concello sigue trabajando para que Vigo sea sede del Mundial 2030 que organizan España, Marruecos y Portugal. El alcalde Abel Caballero ha anunciado este viernes una nueva ampliación de aforo en el estadio de Balaídos, entre las gradas de Río y Marcador.

"En el mes de agosto habíamos ampliado el aforo en Balaídos en 1.800 espectadores. Pues acabamos de aprobar un proyecto para seguir aumentando el aforo actual del estadio", ha afirmado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Caballero ha detallado que el Concello instalará una grada nueva en "la zona que une Río Alto con Marcador Alto". En total, se trata de seis filas con 102 asientos nuevos, que implicará un incremento del aforo hasta los 22.904 aficionados.

Así, cuando acaben las obras de Gol, grada que contará con 7.000 localidades, el estadio contará con un aforo de 30.000 personas. Estas cifras no cuentan el proyecto de la ampliación de Tribuna, anunciado este jueves, que elevará la capacidad hasta los 43.000 asientos.

"Ya estamos en marcha y para que Louzán se entere bien: tenemos ya en construcción los 43.000 asientos que necesita la FIFA para el Mundial. Y, por tanto, Vigo está en el mundial", ha recalcado el alcalde.

Por otro lado, el Concello ha autorizado al Celta la instalación de un nuevo videomarcador en la esquina de Tribuna con la futura grada de Gol. Así, los aficionados de Río y Marcador podrán conocer el minuto y el resultado de cada encuentro del equipo celeste.