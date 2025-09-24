Louzán sitúa a Valencia sobre Vigo para el Mundial 2030 y Caballero responde: "Rueda le dijo que obstaculice"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, insinuó este martes que Valencia se encuentra por encima de Vigo para ser sede del Mundial 2030. Declaraciones que no han gustado en Praza do Rei y que ya ha respondido este miércoles el alcalde Abel Caballero, que ha asegurado que el expresidente de la Diputación de Pontevedra sigue órdenes del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

"Valencia va a tener un estadio de 70.044 espectadores, ya está el caparazón totalmente hecho y, por tanto, va a tener un estadio rematado para 2028", ha explicado Louzán en la III Edición de Business Sport Forum, donde ha señalado que "todo parece indicar y parece lógico que Valencia deba de estar".

El presidente de la Federación Española de Fútbol considera que "probablemente" el Nuevo Mestalla vaya a ser el "estadio de fútbol más moderno que vaya a tener el fútbol español". También ha indicado que "le queda alguna cuestión pendiente", pero sin entrar en detalles.

No así en el caso de la ciudad olívica. "Vigo tiene un estadio que cuando quede terminado dentro de dos años quedará con una capacidad de 27.000 personas y hay mucha ilusión por parte del alcalde, pero vamos a ver si son capaces de cumplir los requisitos de FIFA", ha declarado Louzán, que ha recordado que Balaídos deberá tener una capacidad de más de 40.000 espectadores para acoger el Mundial.

Así, Louzán deja entrever que Valencia tiene más opciones que Vigo para ser sede del Mundial. Aun así, ha recalcado que la decisión final es de FIFA y que las 11 sedes enviadas a la FIFA no "son más que una preselección".

"Rueda le dijo que trate de obstaculizar"

La respuesta de Caballero no ha tardado en llegar. El alcalde de Vigo ha acusado al presidente de la RFEF de "incurrir en claras inexactitudes o mentiras", ya que "el estadio que estamos haciendo no tendrá 27.000, tendrá más de 30.000 espectadores".

"Louzán lo sabe e intenta siempre bajar las posibilidades del Estadio de Balaídos y de Vigo", ha acusado el regidor socialista, que también ha recordado al representante del fútbol español que tiene el "nuevo proyecto" en su despacho. Este supondría la reforma de la grada de Tribuna para albergar a 42.700 aficionados y "superar lo que la FIFA pide para ser sede del Mundial".

En esta línea, Caballero ha recalcado, sin nombrar ninguno, que hay estadios preseleccionados que "tienen 27.000, 28.000 o 29.000 espectadores, pero los computan como si tuvieran más de los 42.000 que pide la Fifa". A su vez, ha avanzado que esta semana enviarán a Aguas de Galicia un informe sobre el nuevo perímetro del campo para realizar el "nuevo proyecto".

"¿Por qué a otros sí y a Vigo no?", se ha preguntado el alcalde, que ha señalado directamente al presidente de la Xunta de Galicia: "Rueda le dijo que trate de obstaculizar que Vigo sea sede del Mundial. Esa es la realidad, Rueda no quiere que Vigo sea sede, porque quiere un solo campo y tiene que ser A Coruña".

"Queremos que Valencia esté porque sufrió mucho"

Por otro lado, Caballero ha asegurado que tras la renuncia de Málaga, Vigo "estaba el primero después del nivel de corte" y, por tanto, "está dentro automáticamente". "No necesitamos ni siquiera pedir ninguna autorización, es nuestra responsabilidad y de la FIFA que tengamos el aforo acabado", ha añadido.

Así, Caballero ha informado que enviará una carta a Louzán para que vuelva a incluir a Vigo en el listado de las sedes seleccionadas y que se lo envíe "a la FIFA de forma inmediata". Ahora bien , Caballero también ha apostado por Valencia como sede del Mundial 2030: "Queremos que esté porque sufrió mucho y España le debe que sea sede del Mundial. Yo no discuto en absoluto con Valencia".