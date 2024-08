Castrillo logra una histórica y emotiva victoria de etapa en Ourense

Videos of the emotion after winning a stage at La Vuelta are always nice... but today's is extra special @EqKernPharma 🥰



🥹 Los vídeos donde mostramos la emoción por ganar una etapa en La Vuelta siempre son bonitos... pero el de hoy es muy especial.#LaVuelta24 pic.twitter.com/nLL1AsKn4y