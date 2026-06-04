Un cuadro que "dialoga" con el Guernica de Piccaso, nueva adquisición para la muestra de arte de Vigo

Vigo engrosa su colección de arte por medio de la incorporación a su muestra de "El caballo surrealista", obra de Eugenio Fernández Granell. El cuadro, valorado en 33.000 euros, pasará a formar parte de la Colección Municipal de Arte Gallego.

La obra se realizó en 1946, durante el exilio del pintor en República Dominicana, y constituye una creación singular en la que se mezclan influencias del surrealismo europeo y la estética caribeña. La pieza "dialoga" con la imagen del caballo del Guernica de Picasso.

Por otro lado, el Concello también aprobará próximamente la adquisición de Talismanta (1989), de la artista viguesa Berta Cáccamo y valorada en 25.000 euros.

"Seguimos ampliando a colección municipal de arte porque é patrimonio de toda a cidade e que nos sitúa como un dos grandes referentes en adquisición da obra de artistas, homes e mulleres, de Galicia", aseguró Carmela Silva, teniente de alcalde.