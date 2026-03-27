Confirmado: regresa a Galicia la gran exposición de Playmobil de Semana Santa con más de 15.000 piezas

La Semana Santa comienza este 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Aunque se celebra en todo el territorio, hay municipios donde se vive con especial intensidad.

Es el caso de O Carballiño (Ourense), que este año contará con una original exposición de Playmobil dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Hasta el 5 de abril y con entrada gratuita

Exposición 'La Pasión según Playmobil' Cofradía Vera Cruz Carballiño

Hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, el Templo de la Vera Cruz acogerá la muestra La Pasión según Playmobil, con entrada gratuita para todos los asistentes.

Durante la Semana Santa, todos aquellos interesados en disfrutar de esta cita podrán visitar el Templo de la Vera Cruz y disfrutar de una increíble exposición que organiza la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (AESCLICK).

Bajo el título La Pasión según Playmobil 3.0, AESCLICK presenta esta exposición ambientada en la conmemoración de la muerte de Cristo en el municipio ourensano de O Carballiño, con más de 15.000 piezas.

Una cita, sin duda, imprescindible en el calendario de los aficionados a los míticos juguetes y a los católicos devotos. En esta nueva edición, la exposición representa la Semana Santa desde una mirada delicada y contemporánea.

"Escenas reconocibles y figuras minuciosamente ataviadas cobran nueva vida mediante un lenguaje visual sencillo, capaz de emocionar y sorprender", apunta la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil.

Con más de 15.000 piezas, La Pasión según Playmobil muestra escenas típicas de la Semana Santa, como los pasos que narran la vida y muerte de Jesús, así como otras imágenes de la vida cotidiana.

Más allá de la propia exposición, adquiere un simbolismo especial el lugar que acoge la muestra: el Templo de la Vera Cruz, obra del arquitecto gallego Antonio Palacios y considerado uno de los más bonitos de España.

La exposición estará disponible hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, y el horario para visitarla es bastante amplio. No obstante, no se permitirá la visita durante los actos litúrgicos.

Según el horario previsto por la Unidad de Atención Parroquial de O Carballiño, los interesados podrán visitar la muestra en los siguientes días y horarios: