Inauguran en pleno centro de Vigo una exposición para recorrer la historia minera de Galicia

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) ha inaugurado este viernes, como parte de sus actos conmemorativos de su centenario, la exposición urbana Tesouros da terra, a minería galega a través do tempo.

La muestra recorre 2.500 años de historia minera en Galicia a través de ocho paneles divulgativos situados en la calle Príncipe, tras haber pasado por A Coruña y Ourense. La exposición se podrá visitar hasta el 15 de septiembre.

En el acto de inauguración han estado presentes la teniente de alcalde del Concello de Vigo, Ana Mejía, y el subdirector Xeral de Recursos Mineirais, Diego Casal Ramos. Por parte de la COMG, han asistido su directora, Arantxa Prado, y la responsable de la Oficina Técnica, Irena Pérez.

Durante su intervención, Prado ha destacado que "la ciudad de Vigo desempeña un papel estratégico como centro logístico, industrial y de conocimiento para el sector minero". El puerto facilita la exportación de materiales, especialmente granito, a mercados internacionales y acoge a empresas de servicios, ingeniería y maquinaria vinculadas a la minería.

Por otro lado, la presencia de la Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía de la Universidade de Vigo "refuerza la formación de excelencia y la investigación aplicada, generando talento y promoviendo la modernización del sector".

La actividad minera: testimonio de la evolución de Galicia

La exposición refleja la historia de la minería en Galicia desde los antiguos fenicios hasta la actualidad, pasando por la época romana. 'Tesouros da terra' destaca el importante papel de esta actividad en la transformación de la economía y la cultura de la región.

A través de ocho tótems divulgativos, la muestra explora las distintas etapas de la actividad minera en la comunidad, que comenzó con la minería aurífera en los siglos I e II. Entonces, Galicia, antes Gallaecia, recibió su nombre a causa de sus abundantes minas de oro.

La muestra también destaca la relevancia de los diferentes subsectores de la minería, como la loseta, motor de la economía en la comarca ourensana de Valdeorras, o las aguas mineromedicinales, uno de los recursos mejor valorados por sus propiedades terapéuticas-en cuyo aprovechamiento Ourense es líder-.

Por último, la exposición repasa los principales hitos de la Cámara Oficial Minera de Galicia desde su fundación, en septiembre de 1925. La asociación nació con la misión de unir las voces de quien trabajaba en el subsuelo gallego, hasta la actualidad.