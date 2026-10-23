Vigo eleva a 19,5 millones el presupuesto de Educación para 2027, un 6% más

El presupuesto municipal de Educación de Vigo para 2027 aumentará más de un 6%, hasta alcanzar los 19,5 millones de euros. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Abel Caballero, que ha destacado especialmente el incremento de las becas de comedor y la financiación de las escuelas infantiles municipales.

En concreto, el Concello destinará 2.264.000 euros a las becas de comedor que gestiona a través de Política Social, un 21% más que el año anterior. La subida permitirá incrementar la cuantía mensual de cada ayuda de los 45 a los 70 euros, es decir, 25 euros más por beneficiario. A esta partida se suman los 642.000 euros que el Concello concede a las asociaciones de madres y padres de alumnos (Foampas) para financiar también becas de comedor.

"No queremos que ningún niño ni ninguna niña de Vigo se quede sin la comida en su colegio por falta de presupuesto", ha afirmado, asegurando que el consistorio aprueba la totalidad de las becas comedor que cumplen con los requisitos.

Caballero también ha destacado la partida destinada a las nueve escuelas infantiles municipales, que contarán con un presupuesto de 2.575.000 euros en 2027.

Por otra parte, en el presupuesto educativo también figuran los más de 3,5 millones de euros destinados a la limpieza de los centros escolares, así como 776.000 euros para vigilancia y pequeñas labores de mantenimiento y otros 750.000 euros para el mantenimiento de los colegios. El presupuesto contempla, asimismo, más de medio millón de euros para energía eléctrica y 112.000 euros para el mantenimiento de las calderas. También se reservan 60.000 euros para derribar las viviendas del CEIP Canicouva.

En cuanto a las actuaciones previstas para 2027, el Concello incluye 80.000 euros para cubrir el patio del colegio de Coutada, en Beade; 150.000 euros para la cubrición del patio del CEIP Celso Emilio Ferreiro y 100.000 euros para el cierre de una parcela del CEIP Mestres Goldar.

A estas intervenciones se suman cerca de 50.000 euros para mejorar la escuela infantil de Navia, 70.000 euros para la escuela infantil Atalaia, actuaciones en el acceso al colegio Ramón y Cajal y obras en muros de contención, con 160.000 euros para el de Mosteiro, en Bembrive, y 110.000 euros para la reposición del muro de Villalaura.

El programa Vigo en Inglés contará con 3.325.000 euros, mientras que las becas para la Escuela Oficial de Idiomas dispondrán de 175.000 euros. El Concello también mantendrá su apoyo a la formación artística municipal. La Escola de Artes e Oficios recibirá más de 1,5 millones de euros; la Escuela Municipal de Teatro, 111.000 euros; la Escuela Municipal de Música Tradicional, 282.000 euros; la Escuela Municipal de Danza, 165.000 euros, y la Escuela Municipal de Música, cerca de medio millón de euros.

Por último, la biblioteca Neira Vilas contará con 345.000 euros, 10.000 más que en 2026. La biblioteca de Navia dispondrá de 50.000 euros y el programa Vigo Educa, de 90.000 euros. El Concello destinará además 110.000 euros a la biblioteca de la UNED y 250.000 euros a las tutorías y al profesorado de esta institución.