Un 'speed dating' y un 'divulgathon' sobre incendios, principales novedades del Plan Ciencia de la UVigo

La Universidad de Vigo (UVigo) prepara una nueva temporada de actividades de divulgación científica. Impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) con la financiación de la FECYT-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se desarrollará la sexta edición del 'Plan Ciencia de ida e volta' entre los meses de octubre de 2026 y junio de 2027.

A lo largo de nueve meses se sucederá un amplio programa de actividades de ocio científico, con el que la UVigo volverá a sacar la ciencia de los laboratorios a las calles de Vigo, Ourense y Pontevedra. El programa cuenta con un presupuesto de más de 100.000 euros, de los 30.000 proceden de la FECYT.

El 'Plan Ciencia de ida e volta' incluye en esta edición dos novedades. En primer lugar, una dinámica de “citas rápidas”, un speed dating científico, en el que personas investigadoras de diferentes ámbitos compartirán sus proyectos con el público general, que deberá escoger el proyecto y la persona investigadora que mejor consiga captar su interés y atención.

Por otro lado, alrededor de la celebración del Día Internacional de la Tierra, el plan promoverá el divulgathon 'Lume e Vida', un foro de debate que reunirá personas directamente afectadas por los incendios forestales —vecinos y vecinas, brigadistas y colectivos locales— y personas expertas de la UVigo que trabajan en proyectos relacionados con la prevención de los incendios y con la recuperación de los ecosistemas.

La programación alrededor de esta temática incluirá también intercambios científicos con alumnado de educación secundaria, con rutas por los cinco laboratorios vivos del proyecto europeo LivingSoiLL (Healthy Soil to Permanent Crop Living Labs), así como un paseo arqueológico por las islas Ons, con visitas a las excavaciones del Grupo de Estudios Arqueológicos y Antropológicos (GEAAT) de la Universidade de Vigo.

Abierta la inscripción en la formación Comunica tu ciencia

Las actividades del plan comenzarán el 28 de octubre con la formación online 'Comunica a túa ciencia', cinco módulos de dos horas orientados a desarrollar y mejorar competencias clave en la comunicación social de la ciencia. Cada módulo se centrará en un ámbito específico y contará con una persona formadora especializada. Además, podrán cursarse de manera independiente, según los intereses y las necesidades de cada participante.

La formación estará disponible en las modalidades sincrónica y asincrónica y se dirige a la comunidad universitaria, aunque también estará abierta al público externo. Habrá 90 plazas por sesión y las personas interesadas deberán inscribirse a través de los formularios habilitados en la Secretaría online, que se irán abriendo la medida que se anuncien las distintas actividades.

La inscripción ya está abierta para el primero de los módulos, 'Comunicar para conectar: mensaxe, corpo e voz', que afondará en la construcción y estructuración del mensaje, en el uso de la narrativa aplicada a la divulgación científica y en la adaptación de los contenidos al tiempo disponible y a las características del público.

También abordará el cuerpo como herramienta de comunicación, con especial atención a la expresión corporal, a la presencia física, a la confianza y a la preparación, así como a las técnicas vocales aplicadas a la comunicación oral. La sesión estará impartida por Lara Capeáns, licenciada en Comunicación Audiovisual y con una amplia trayectoria en la realización y edición de videoclips y documentales, reconocidos con varios premios internacionales.

Las actividades del plan continuarán con motivo del Día de la Ciencia en Gallego, que se celebra el 4 de noviembre, y que este año llega a su tercera edición dentro del plan, con el objetivo de poner en valor la investigación y la divulgación en la lengua propia de Galicia.

En esta ocasión se publicará un nuevo volumen de la Escolma de termos científicos, que incorporará terminología de los ámbitos de las matemáticas, la astronomía y la botánica. La iniciativa da continuidad al trabajo de enriquecimiento del vocabulario científico-técnico en gallego iniciado en 2024 y busca facilitar su uso tanto en la comunidad universitaria como nos centros educativos.

Más actividades para acercar la ciencia a la sociedad

La oferta se completa con iniciativas alrededor del 11F, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, como las jornadas Elas Fan CienTec e Rachando Estereotipos, así como con el relanzamiento del Minicionario de Xusticia Social. Este último proyecto, impulsado en 2024 en colaboración con personas investigadoras de la Facultad de Educación y Trabajo Social, se retoma con la intención de actualizar sus contenidos y adaptarlos a los nuevos datos, retos y perspectivas.

Otra de las novedades será la gira Quero ser investigadora, que supondrá la digitalización de las seis ediciones de los catálogos homólogos y de los materiales didácticos complementarios, así como de las versiones en lectura fácil y audiolibros. Además, habrá talleres de estimulación física y cognitiva con alumnado de educación infantil y personas mayores usuarias de residencias y centros de día alrededor de la conmemoración del Día Mundial de la Salud.

La feria-exposición científica 'A ciencia que vén', prevista para el mes de mayo, ofrecerá talleres y demostraciones abiertas a la ciudadanía al frente de grupos de investigación de la UVigo. Por su parte, el programa 'Embaixadoras e embaixadores da Ciencia e do Coñecemento', que se desarrollará en junio en colaboración con el alumnado del Programa Universitario de Mayores (PUM), completará una programación que combina actividades consolidadas con nuevas propuestas para acercar la investigación a la sociedad.