Un centro educativo de Vigo repite como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo

El CPR Daniel Castelao de Vigo ha renovado, por segundo año consecutivo, su acreditación como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo (EPAS), una iniciativa educativa que busca acercar las instituciones comunitarias a los jóvenes y fomentar el conocimiento de los valores de la Unión Europea.

La directora del centro, Elena Lago, participó los días 23 y 24 de septiembre en las jornadas formativas anuales del programa, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Durante el encuentro, que reunió a docentes y responsables educativos de toda España, recogió la placa oficial que acredita la continuidad del centro en esta red educativa europea.

El programa EPAS, siglas de European Parliament Ambassador School, tiene como finalidad concienciar al alumnado sobre la democracia parlamentaria europea, los valores de la Unión y la influencia de las políticas comunitarias en la vida cotidiana y profesional de los ciudadanos.

Gracias a esta acreditación, los estudiantes del CPR Daniel Castelao podrán participar durante el curso en actividades relacionadas con la democracia europea, debates, proyectos colaborativos e iniciativas con otros centros educativos, tanto a nivel nacional como internacional.

La renovación refuerza así la apuesta del centro por la internacionalización y la innovación educativa, además de su objetivo de conectar la Formación Profesional con las oportunidades de un mercado laboral cada vez más globalizado.

El CPR Daniel Castelao imparte formación en áreas como la Informática, la Administración y la Electricidad, familias profesionales con las que busca impulsar la preparación y la empleabilidad de sus estudiantes.