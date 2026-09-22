El programa Vigo Educa ofrece transporte gratuito a los escolares de la ciudad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes que el programa Vigo Educa ofrece servicio de transporte gratuito a los escolares de la ciudad comprendidos entre los tres y los 18 años.

Este plan municipal, que incluye otro tipo de actividades lúdicas, culturales y educativas, cuenta anualmente con más de 48.000 alumnos y alumnas. "Queremos que conozcan la ciudad, la cultura, que hagan visitas didácticas... ", aseguró Caballero, quien enumeró algunas de las iniciativas enmarcadas en el programa: Vigo Nature, Correlingua, Xornadas de teatro escolar, A Reconquistiña, el Día Mundial del Medioambiente, o el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia.

Una de las novedades del programa este año será la inclusión de las visitas a los museos municipales, al Castro, y a la Villa Romana de Toralla.