La UVigo cubre el 90% de las plazas que ofrece para el curso 2026/2027

La Universidade de Vigo ha cerrado ya el 75% de sus titulaciones. Así lo ha confirmado su nueva rectora, Carmen García Mateo quien, además, ha ratificado que el ente académico ha cubierto ya el 90% de las plazas de grado ofertadas.

Esta fue una información que García Mateo trasladó durante la sesión constituyente y la sesión ordinaria del consejo de gobierno de la institución, durante la que el nuevo equipo de Gobierno tomó las riendas de la Universidad.

En concreto, según recoge el Diario de la Universidade (DUVI), la jornada arrancó con una breve reunión extraordinaria que sirvió para conformar la composición del nuevo consejo de gobierno, integrado por 59 miembros, con la rectora como presidenta; la secretaria xeral, Emma Rodríguez; la gerente, Ana Comesaña, y los 15 miembros designados por la rectora que, además de los diez vicerrectores, son los PDI Elena Alonso, Javier Hervés, Virxilio Rodríguez y Elsa Vázquez y el PTXAS Rafael Ameneiro.

A estos hay que sumar los 20 miembros elegidos por el Claustro en la sesión de la pasada semana (diez PDI, ocho estudiantes y dos PTXAS), y otros 15 miembros elegidos también por el Claustro entre las personas que desempeñen la dirección de los centros y de las unidades docentes y de I+D+i.

Completan el consejo tres miembros del Consello Social ajenos a la comunidad universitaria (Xulio Calviño, Mª Elvira Larriba y Ernesto Pedrosa) y se reconoce la presencia con voz pero sin voto de tres representantes sindicales: Miguel Cuevas, Marta Pazos y José Manuel García Eirín.

En su primer informe ante el consejo, la rectora ha indicado que la transición del anterior equipo de gobierno al nuevo se sigue realizando "de forma ordenada y sin sobresaltos", esperando que a finales de septiembre finalice.

Quedan 370 plazas disponibles

En relación con el proceso de matrícula en los grados ofertados por la UVigo, García Mateo ha confirmado que en la actualidad, cuando se está realizando el tercer llamamiento, de las 3.374 plazas ofertadas, un 90% están cubiertas, quedando unos 370 disponibles, y cerrándose el 75% de las matriculaciones.

Al respecto, el director de la Escuela de Ingeniería Industrial, José Fariña, alertó del exceso de matrícula con 60 estudiantes por encima de las plazas ofertadas, al igual que ocurre en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, que se sobrepasa un 19%.

En otro orden de cosas, la rectora ha informado de que ha encargado dos informes sobre la situación económico-financiera de la institución, con el objetivo de conocer las cuentas para encarar las negociaciones del nuevo Plan de Financiación.