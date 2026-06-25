Carmen García Mateo toma posesión como rectora de la UVigo: "Tenemos que anticiparnos y liderar el cambio"

El Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Vigo ha acogido este jueves un acto histórico, el de la toma de posesión de la primera mujer como rectora de la Universidade de Vigo.

Carmen García Mateo ha tomado de manera oficial el relevo de Manuel Reigosa, del que ha recibido el bastón de mando y la medalla del rectorado de la institución, y con el que comienza una etapa que ejercerá bajo un liderazgo "firme y dialogante".

La nueva rectora ha reivindicado que el de este jueves es algo más que "una toma de posesión", sino que es también "una señal clara de la dirección que como sociedad decidimos recorrer", en referencia a que sea la primera mujer que accede al cargo, al igual que Rosa Crujeiras, también presente en el acto como rectora de la USC.

García Mateo también ha puesto el foco en la "renovación" y la "participación" como pilares de su programa, equilibrándolo con la "generación de conocimiento" y la "docencia de calidad". Su objetivo será, en lo que se refiere a las tecnologías emergentes, no sólo "adaptarse", sino "anticiparse y liderar el cambio", lo que beneficiará "el futuro y la capacidad de Galicia".