Alumnos de Vigo se enfrentan su primer día de la PAU 2026: "Ganas de empezar el examen y acabar la tensión"

Alumnos de Vigo en el primer día de la PAU 2026, Facultade de Filoloxía e Tradución de la UVigo S.P.

Los nervios inundaron los primeros instantes de la mañana en la Cidade Universitaria de la UVigo (Cuvi). Este martes, más de 3.000 alumnos de la ciudad y su área han comenzado la Proba de Acceso á Universidade (PAU) con la que terminarán una etapa educativa.

"Preparándome me sentía más preparada, pero ahora al llegar a clase me están entrando todos los nervios", ha afirmado Muriel a Treintayseis. Esta alumna del IES Rosalía de Castro no es la única a la que el nerviosismo invade esta mañana. "Se nota más real ahora", ha recalcado.

Tras la presentación de la prueba, a las 9:00 horas, algunos alumnos han decidido salir a las zonas de descanso para desestresarse antes del primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura. Respiraciones profundas y repasos de última hora han sido las imágenes más repetidas minutos antes de las 10:00 horas.

No ha sido el caso de Alejandro, estudiante del Colegio Montecastelo. "La verdad es que he estado nervioso, sobre todo ayer, pero ahora que he llegado aquí estoy un poco más tranquilo", ha asegurado a las puertas de la Facultad de Filoloxía e Tradución de la Universidade de Vigo (UVigo).

"Ganas de acabar con la tensión"

"Tengo ya ganas de que empiece el examen y que acabe la tensión, la verdad", ha añadido el joven vigués, que cuenta con un factor a favor: no busca nota, tan sólo aprobar, ya que su objetivo es estudiar el próximo año Administración y Dirección de Empresas (ADE) en un centro privado, la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).

Aun así, ha asegurado que tratará de conseguir "la mayor nota posible" porque "nunca sabes las circunstancias de la vida". Su compañero, Rodrigo, está en una situación similar, aunque no está seguro de qué estudios le gustaría cursar el próximo año. "Yo creo que me pueden salir bien los exámenes", confía.

Muriel, en cambio, sí tiene claro cuál quiere que sea su futuro. "Quiero entrar en Biotecnología, tengo que sacar mínimo un 12,4", ha indicado esta joven viguesa, que se encontraba con su grupo de amigas charlando sobre los exámenes minutos antes de comenzar la primera prueba.