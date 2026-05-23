Emilio, el director del instituto gallego con la mejor nota media en la PAU: "Aquí vienen a que les metamos caña"

Los días 2, 3 y 4 de junio, miles de estudiantes gallegos se enfrentarán a la PAU, una prueba que puede marcar su futuro académico. Entre ellos estarán los alumnos del IES Rosais 2 de Vigo, el centro que logró la mejor media de Galicia en la convocatoria de 2025. De los 38 alumnos del centro que se presentaron a la prueba el pasado 2025, todos lograron el apto, y consiguieron una calificación media de 7,92 en la parte general. Además, la media de ese curso en segundo de bachillerato fue de 8,36.

"Fue una generación brillante", recuerda Emilio, director del centro desde 2019 y profesor de Lingua Galega. "Aquellos alumnos comenzaron la ESO el mismo año en que estalló la pandemia y las circunstancias hicieron que la promoción se redujese: de los 90 estudiantes que empezaron, apenas terminaron cerca de 30", explica.

Sin embargo, destaca que el éxito en la prueba el año pasado no garantiza buenos resultados este 2026: "Cada promoción es diferente", señala. "Me gusta compararlo con una competición deportiva: tú puedes ser el favorito, pero muchas cosas pueden pasar el día de la carrera", explica Emilio. El director detalla que hay muchas variables que influyen en las calificaciones de la PAU: el temario que caiga en los exámenes, los nervios de los estudiantes o las sensaciones tras la primera prueba de la PAU.

"Los alumnos tienden a perder el norte con la PAU", reconoce Emilio, quien cree que muchos estudiantes sobredimensionan el peso de un único examen y olvidan que la nota final depende también del expediente acumulado durante Bachillerato. Además, insiste en la importancia que tienen las asignaturas optativas dentro de la PAU: "Las troncales hay que aprobarlas, pero no se puede perder de vista la preparación de las ponderadas porque, en comparación, pesan mucho más. En esos cuatro puntos suelen jugarse el acceso a la carrera".

Pero, sin duda, su consejo de oro para la PAU, y el que lleva dando a sus alumnos desde los años 80 es que la tranquilidad es clave. "El examen es solo un día y no va a recoger todo lo que son como alumnos. Por eso, deben de ir muy tranquilos, porque son mucho más que la nota que vayan a sacar", recuerda. Además, añade: "Si un alumno se lo toma como el reto de su vida en vez de como un examen más, les va a pasar factura en la nota".

Por otra parte, apunta que el primer examen de la PAU es decisivo para los resultados del alumnado: "Cuando hacen un primer examen bueno, todo va bien; pero si el primer examen les va mal, pueden venirse abajo". Por eso, resalta la importancia de relativizar los resultados de los exámenes individuales y destaca la capacidad de compartimentarlos y no dejar que un mal examen defina el resto.

"La tranquilidad y la seguridad en uno mismo son lo más importante", resume. Aunque, precisamente la tranquilidad es lo que brilla por su ausencia estas últimas semanas antes del examen en las aulas de segundo de Bachillerato del IES Rosais 2, donde los alumnos están viviendo jornadas frenéticas, llenas de "altibajos emocionales".

La presión como desequilibrante emocional

"Segundo de Bachillerato es un año complicado, tanto para el alumnado como para el profesorado", explica, quien atribuye la situación a la autopresión. "Incluso los alumnos que no necesitan una nota alta para entrar en la carrera se presionan al máximo. Es una cuestión del ambiente de las aulas y del centro", reflexiona. Sin embargo, admite que también hay alumnado "brillante" que se enfrenta al curso con tranquilidad porque sabe que no necesita grandes notas para entrar en la carrera que quiere.

Sin embargo, el verdadero "drama" -como él lo llama- del alumnado del centro está en la rama biosanitaria -el instituto cuenta con cuatro ramas educativas: ciencias tecnológicas, ciencias biosanitarias, ciencias sociales y humanidades-. "En biosanitaria todos quieren entrar en Medicina, pero muy pocos van a lograr", indica el docente, añadiendo que desde el centro tratan de ayudarlos ofreciéndoles alternativas para considerar como otros grados de la rama sanitaria o ciclos superiores "con alta empleabilidad".

Esta situación de presión constante durante los años que dura el bachillerato tiene un impacto en la salud emocional del alumnado. "Las necesidades emocionales de los alumnos se multiplicaron desde la pandemia". dice.

"Vienen para que les 'metamos caña'"

La calidad y la exigencia educativa del IES Rosais 2 es bien conocida en la ciudad de Vigo: "Tenemos reputación de ser muy difíciles y eso hace que nos escojan alumnos aplicados que quieren sacar muy buena nota en la PAU. Si no quieres 'que te metan caña' escoges cualquier instituto menos el Rosais 2", apunta Emilio.

Sin embargo, el director asegura que se trata de algo intrínseco al centro, ya que se mantiene en el tiempo a pesar del cambio de alumnado y profesorado. De hecho, Emilio explica que la plantilla de docentes es relativamente nueva, ya que con la pandemia se jubiló casi todo el profesorado y la mayoría de los docentes comenzaron a impartir clases en el instituto tan solo desde el 2019. "Eso sí, quitando a Ana Gago, que lleva aquí desde 1990, tan solo dos años después de que abriera el centro", destaca.

Con todo y pese a los buenos resultados en la PAU, que mantienen viva la identidad del instituto en la ciudad, Emilio asegura que no son la prioridad del profesorado. "Nosotros no vivimos de los resultados de la PAU, lo que buscamos es preparar al alumnado para la vida y para la carrera universitaria", explica, incidiendo en que en eso consiste "un trabajo bien hecho".