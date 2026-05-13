Último día de campaña: la UVigo se prepara para votar por la primera rectora de su historia este viernes

Belén Rubio (H2040) y Carmen García Mateo (Nós Universidade) encaran la recta final antes de la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la UVigo. El electorado académico está llamado a las urnas este viernes, tras los últimos días de campaña marcados por la duda de una de las candidatas sobre la posibilidad de celebrar actos para pedir el voto.

Tras el recuento del pasado miércoles 6 de mayo, ninguno de los tres candidatos obtuvo el 50% de los apoyos para proclamarse rector o rectora. García Mateo, con algo más del 40% de los votos, y Belén Rubio, que rondó el 34%, se enfrentarán este viernes 15 de mayo a la segunda vuelta. El tercer candidato, Jacobo Porteiro (ConSenso), recabó menos del 26% de papeletas.

Entonces, se abrió un plazo de 10 días hasta que estudiantes, docentes y personal universitario fueran llamados de nuevo a las urnas. Belén Rubio decidió continuar con la celebración de actos públicos, mientras que la candidata de Nós Universidade preguntó a la comisión electoral y podía seguir con la campaña los días previos al 15 de mayo.

Como explican fuentes de la UVigo, no estaba regulado qué campaña podían realizar las candidatas durante este período. "En el calendario aprobado por la Comisión Electoral no está previsto un período de campaña en la segunda vuelta e, de conformidad con el Reglamento electoral, sólo se puede pedir el voto dentro de la campaña", afirmaron desde Nós Universidade este lunes.

A la espera de la respuesta de la comisión, el equipo de García Mateo decidió no realizar ningún acto, ni pedir el voto para su candidatura. El veredicto llegó este martes: las candidatas podían continuar su campaña hasta este miércoles, ya que el jueves se plantea como día de reflexión.

Aún así, ninguna de las candidatas ha programado ningún acto para este miércoles, ya que no disponen de tiempo. Tan sólo pedirán el voto durante el debate organizado por la Cadena Ser —pactado desde el pasado día 6—, que se celebra desde las 13:10 horas.