Ya es oficial: Vigo refuerza las becas de comedor y libros con ayudas de hasta 640 euros por familia Concello de Vigo

La Xunta de Gobierno local de Vigo aprobó este viernes las bases de la convocatoria de las becas de comedor y libros para el curso 2026-2027, dotadas con cerca de 3 millones de euros. La medida supone un incremento de más del 50 % en la ayuda por familia, que pasa de 426 a 640 euros anuales.

En concreto, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicó que el Gobierno municipal dio luz verde a las becas de comedor del próximo curso, que aumentan en 214 euros al año por alumno. Así, la aportación mensual se eleva de 45 a 70 euros para hacer frente al encarecimiento de la alimentación, un incremento que el regidor calificó de "muy importante".

Caballero subrayó que estas ayudas, dirigidas a menores de entre 3 y 16 años, se convocan en plazo, justo después de finalizar el periodo de solicitud de plazas escolares. "Una vez cerrado el plazo, convocamos inmediatamente las becas en tiempo y forma", destacó.

Las bases recogen que, para optar a la ayuda, las familias podrán descontar del cómputo de la renta el gasto del alquiler de la vivienda habitual, hasta un máximo de 600 euros.

El alcalde recordó que el Concello concedió 3.509 becas de comedor en la última convocatoria y destacó que se mantiene el criterio de universalidad: "todas las familias que cumplan los requisitos tendrán garantizada la ayuda, sin listas de espera ni límite en el número de becas".

La Xunta de Gobierno también aprobó las bases de las ayudas para libros y material escolar, dotadas con 135.000 euros y destinadas a alumnado de educación infantil, de 3 a 5 años. En la anterior convocatoria se concedieron 1.443 becas por un importe total de 144.330 euros.