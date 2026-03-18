Confirmado por el Gobierno: nueva beca de 900 euros al mes para los estudiantes que cumplan este requisito

La universidad es una de las opciones de estudio que tienen los estudiantes tras finalizar Bachillerato. Durante esta etapa, además de formarse académicamente, pueden optar a experiencias como programas Erasmus o intercambios en universidades españolas.

En este último caso, para poder hacer frente a todos los gastos asociados, el Ministerio de Educación ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas de hasta 8.100 euros para los estudiantes, lo que se traduce en 900 euros al mes.

Nueva convocatoria de ayudas de hasta 8.100 euros

Ya es oficial: las Becas Medrano se podrán solicitar en el curso 2026/2027 para facilitar que estudiantes puedan realizar parte de sus estudios en universidades de otras comunidades autónomas, reforzando el intercambio académico y la igualdad de oportunidades.

Las nuevas becas reciben su nombre por Luisa Medrano, considerada la primera profesora universitaria de España, que ocupó una cátedra en la Universidad de Salamanca en 1508, y contarán con una dotación económica de 18.800.000 euros.

Se trata de un programa similar a las Becas Séneca suprimidas en el año 2013. En su primera convocatoria, se estima que podría llegar a 2.300 estudiantes que realizan una estancia en una universidad de una provincia diferente a la de su origen.

"Si tenéis hermanos mayores, quizá os han hablado de las becas Séneca, las Erasmus Nacionales. Esas becas hubo un Gobierno del Partido Popular que se las cargó en 2013. Hemos decidido recuperarlas bajo un nombre y unas condiciones mejoradas", señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La cuantía de estas nuevas ayudas, informa Europa Press, es de 8.100 euros (900 euros al mes durante el curso), que se materializarán en un solo pago directamente a los estudiantes beneficiarios. Además, existirá un complemento para estudiantes que se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la Península.

En este sentido, podrán solicitar las ayudas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos.

Previamente deberán haber obtenido una plaza en la convocatoria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) y realizar la estancia en régimen de estudios presenciales con una duración de nueve meses; es decir, un curso completo.

Las Becas Medrano serán compatibles con las concedidas por el Ministerio de Educación para estudios universitarios (Becas MEC). Sin embargo, no lo son con la beca de residencia, que actualmente es de 2.700 euros al año.

Según informa Europa Press, la selección de los becarios se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva siendo el principal criterio el expediente académico. Se reservarán hasta el 5% de las plazas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 25%.