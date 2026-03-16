Dos institutos del área de Vigo, galardonados en los Premios Otero Pedrayo

Los institutos Ribeira do Louro de O Porriño (Pontevedra) y el IES Castelao de Vigo han sido galardonados este lunes en la ceremonia de los Premios Otero Pedrayo. La fundación del escritor y político gallego ha premiado los trabajos realizados por estudiantes de ambos centros educativos.

Conforme al comunicado de la Xunta de Galicia recogido por Europa Press, un tercer proyecto presentado por Juan Mosquera Magariños, alumno de bachillerato del centro Xulián Magariños (Negreira, A Coruña), ha sido reconocido por difundir la figura de Otero Pedrayo.

Aunque las tres iniciativas se incluirán en la revista 'Trasalba', el primer premio ha recaído en Noa Rodríguez Muñoz y Sergio Lage, del instituto de O Porriño, por la "calidad de la imagen, cuidada edición y excelente documentación" de su proyecto 'Os camiños da vida'.

Un grupo de estudiantes del Instituto Castelao, por su parte, han recibido la segunda distinción dada la "excelente labor de documentación e implicación" en su trabajo denominado 'Un meniño naipelo no espello de 14 lugares: Ramón Otero Pedrayo e os seus veráns en Vigo(1895-1901)'.

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha participado en la entrega de las condecoraciones y ha reconocido la labor de la Fundación Otero Pedrayo a la hora de "ampliar el conocimiento entre las generaciones más jóvenes del Patriarca de las Letras Galegas".

Asimismo, ha avanzado que están desarrollando una programación conjunta con la colaboración de entidades culturales de cara al verano. El fin es reivindicar el "valioso legado para el pensamiento e identidad de la Galicia contemporánea" de Otero Pedrayo con motivo del quincuagésimo aniversario de su muerte.

Con todo, García ha felicitado a los premiados por "mantener vigente entre la juventud uno de los pilares del florecimiento cultural de Galicia y representante de una generación que supo vincular el galleguismo con la defensa de la cultura universal".