El CEE San Rafael estrenará en Vigo el "exclusivo y pionero" proyecto de FP Adaptada de Galicia

Firma del convenio entre el Hogar y Clínica San Rafael y la Xunta de Galicia San Rafael

Un nuevo paso hacia la inclusión real y efectiva en Vigo. El Hogar y Clínica San Rafael ha firmado este lunes un convenio de colaboración con la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP para impulsar el proyecto de FP Adaptada impulsado por el gobierno gallego.

La firma del convenio, descrito por el conselleiro Román Rodríguez como "exclusivo y pionero en Galicia", contó con la participación de la directora del colegio de educación especial de Vigo, Mar Santos. "Esta es una gran oportunidad para nuestro alumnado, que estará más cerca de la inclusión plena", ha señalado.

El objetivo de la iniciativa es garantizar la formación de los colectivos más vulnerables y abrirles las puertas al empleo. Este modelo de FP combinará la formación teórica en el colegio de educación especial y la formación práctica en centros integrados de FP.

En Vigo, el CEE San Rafael estrenará el proyecto con la participación de dos alumnos en el módulo de 'Procesos básicos de pastelería y repostería' que se imparte en el CIFP Manuel Antonio. Serán Erik y Gabriel, de 15 y 16 años, quien acudan cada lunes y jueves a este centro para complementar su formación.

Ambos estarán acompañados por uno de los docentes del CEE San Rafael mientras participan en clases junto al resto del alumnado del Manuel Antonio, "fomentando así una inclusión real y efectiva". Desde el CEE olívico señalan que este modelo permite a los estudiantes integrarse en "espacios educativos ordinarios para avanzar en su desarrollo personal y social".