Abierto el plazo para participar en las actividades temáticas de Vigo Nature

El regidor de Vigo, Abel Caballero, informó este lunes de la apertura del plazo para solicitar hueco en alguna de las actividades temáticas que se desarrollarán en Vigo Nature, el antiguo Zoo de Vigo reconvertido en espacio para la divulgación de la naturaleza.

Se ofrecen, concretamente, 50 plazas para el periodo de vacaciones escolares de Semana Santa. Serán campamentos, tal y como adelantó el regidor olívico, y tendrán lugar los días 30 y 31 de marzo y 5 y 6 de abril.

Los campamentos estarán relacionados con aventuras educativas, con el clima o la fauna. También habrá actividades de orientación, construcción y observación.