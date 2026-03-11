Política Social destaca la nueva escuela infantil de Mos (Pontevedra) como "referente" en la provincia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha asegurado este miércoles que la nueva escuela infantil de Mos será "un referente" no solo en la comarca, sino también en la provincia.

Lo dijo durante una visita a este centro con motivo del final de las obras, que el Gobierno gallego financió casi en un 100% con una inversión de más de 730.000 euros. Según ha podido saber Europa Press, la escuela ofrecerá desde septiembre 41 plazas públicas de 0 a 3 años.

En el acto, la conselleira ha recordado que Galicia es "líder en conciliación", con medidas pioneras como la gratuidad total en la etapa educativa de 0 a 3 años, a la que la Xunta destina una inversión anual de 68 millones de euros de fondos propios. Una iniciativa que beneficia a 32.000 familias de toda Galicia.

Esta nueva escuela infantil está situada en el complejo del antiguo hospital de O Rebullón, que también acogerá un Centro de Cuidados Intermedios público para personas mayores que ya recibieron el alta hospitalaria y que precisan cuidados específicos antes de regresar a sus casas o a una residencia.

La Xunta tiene en estos momentos en licitación las obras de esta nueva equipación, que tendrá una capacidad de 58 plazas y en la que invertirá 11,6 millones de euros.