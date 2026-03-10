Vigo formará a la ciudadanía para observar el eclipse de sol de agosto de forma segura
Será por medio de actividades divulgativas que tendrán lugar en Vigo Nature, el antiguo zoo de la ciudad
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes que Vigo Nature, el antiguo zoo de Vigo, acogerá este domingo, día 15 de marzo, una actividad divulgativa -la primera de un programa más extenso- sobre el eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto.
La iniciativa se prolongará desde las 18:00 horas a las 19:00 horas y buscará "formar a la ciudadanía para contemplar este excepcional fenómeno" de forma "segura" y adoptando las medidas oportunas para proteger la salud ocular.
Todos los fines de semana, desde entonces, Vigo Nature acogerá sesiones divulgativas para familias y para el público en general. Las acciones informativas se intensificarán a medida que se acerque la fecha fijada para el eclipse: Actividades curriculares, charlas formativas y eventos especiales, entre otros.
Los participantes en el programa podrán adquirir gafas para observar el eclipse de manera segura.