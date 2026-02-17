Un instituto de Vigo, premiado en el concurso del Día das Letras Galegas 2026

La Xunta de Galicia ha desvelado los centros educativos ganadores del concurso del Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño. Los galardonados son el IES Castelao de Vigo y el CEIP Plurilingüe de Ribadavia (Ourense), por sus exposiciones sobre la labor literaria y periodística de la homenajeada.

Como recuerda Europa Press, el certamen pretende implicar a la comunidad educativa en esta celebración, favoreciendo un mayor conocimiento de la figura homenajeada. Los trabajos que participan amplían la oferta de materiales didácticos y divulgativos en gallego.

En la categoría A (centros de educación infantil y primaria) la propuesta ganadora ha sido 'Begoña Caamaño, un camiño de sementes', del CEIP Plurilingüe Ribadavia, mientras que en la categoría B (ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial) fue premiada la exposición 'De Circe a Morgana', del IES Castelao de Vigo.

El jurado ha valorado que cada muestra está acompañada de la correspondiente guía didáctica, que permite hacer un recorrido por la biografía y la época en que vivió la homenajeada. Cada centro educativo ganador recibirá un premio en metálico de 2.000 euros y el profesorado implicado recibirá una certificación del primer premio de innovación educativa equivalente a 20 horas de formación.

Además, la colección de diez carteles que integra cada muestra y su guía didáctica será impresa y distribuida en centros educativos de Galicia y del exterior. También en bibliotecas, así como estará disponible en el Portal da Lingua Galega.