Vigo acoge una jornada de formación para familias sobre bienestar emocional en la adolescencia

Vigo acoge una jornada de formación sobre bienestar emocional en la adolescencia dirigida a las familias el próximo sábado 21 de febrero. Bajo el título "La familia como base del crecimiento personal y emocional", la actividad abordará aspectos como el establecimiento de límites para los menores o el uso responsable de las nuevas tecnologías.

La sesión, organizada por la Xunta de Galicia, se celebrará en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Vigo a las 10:00 horas. La inscripción, abierta a cualquier persona interesada, puede realizarse de forma gratuita en el Portal Educativo hasta completar las casi 300 plazas disponibles en el recinto.

La jornada contará con la participación de tres expertos en la materia. Alexandre García Caballero, doctor en Psiquiatría y especialista en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), abrirá la formación con la ponencia "Ayudando a crecer cuando cambian los marcos" a las 10:30 horas. A las 11:30, Fernando Suárez, presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia, ofrecerá la charla "Claves para enseñar a niñas y niños a usar la tecnología de manera segura". Finalmente, el doctor en Psicología Social y profesor titular del Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología de la USC, Antonio Rial Boubeta, cerrará el encuentro a las 12:30 horas con la ponencia "Impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia: entre la banalización y el alarmismo".

Plan integral de bienestar digital

La actividad forma parte del Plan integral de bienestar digital que acaba de poner en marcha la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional e incluye un paquete de medio centenar de medidas dirigidas a todos los actores de la comunidad educativa, entre ellos las familias, como es el caso de estas charlas formativas.

El objetivo es proporcionar herramientas para el uso adecuado de las tecnologías en el ámbito educativo y contribuir así a la formación de ciudadanos digitales que hagan un uso consciente, responsable y comprometido de estas.

El plan, que cuenta con un presupuesto de 7,4 millones de euros para su despliegue en un período de cinco años hasta 2030, abarca seis dimensiones de impacto tecnológico: conductas de riesgo y ciberseguridad, hábitos de vida saludables, garantía de los derechos y valores democráticos, convivencia escolar y familiar, aprendizaje y desarrollo cognitivo, y socialización y desarrollo personal.