Caballero traslada el apoyo de la ciudad a la comunidad educativa del CIFP Manuel Antonio

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reiteró este lunes la solidaridad de toda la ciudad con los docentes y el alumnado del CIFP Manuel Antonio. Las declaraciones llegan tras la concentración celebrada esta mañana frente al centro escolar para denunciar los problemas con las obras que se están realizando en las instalaciones.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero recordó que el centro educativo lleva tiempo reclamando aulas alternativas para mantener la actividad lectiva mientras se llevan a cabo las obras de reforma del edificio, que se encontraba en muy mal estado.

Según lo que traslada la comunidad educativa, en estos momentos hay hongos, goteras, equipos y espacios inutilizados, se producen filtraciones de materiales tóxicos, por lo que el ambiente no es saludable.