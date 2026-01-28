Conxemar presenta en Vigo su aula educativa pionera para acercar el mundo del mar a los escolares Conxemar

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura Conxemar ha inaugurado hoy en Vigo Conxemar Lab, un aula educativa e interactiva para acercar el mundo del mar y sus productos a niños y niñas de entre 7 y 11 años, con el objetivo de fomentar hábitos de alimentación saludable y el conocimiento del sector desde una perspectiva innovadora, didáctica y experiencial.

Con el objetivo de convertirse en una referencia para la comunidad educativa, la asociación ofrecerá en su sede de la ciudad olívica un recorrido experiencial adaptado al público infantil donde los escolares podrán explorar de forma directa la cadena de valor de productos del mar, desde la pesca a la comercialización, pasando por la acuicultura y la transformación de los productos del mar.

"Hoy no inauguramos solo un espacio físico; ponemos en marcha una idea y una nueva forma de explicar quiénes somos como sector y qué papel queremos jugar en la educación de las futuras generaciones", ha celebrado el presidente de Conxemar, Eloy García, en el acto de inauguración en el que ha estado presente la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Conxemar Lab funcionará de manera continuada a lo largo del curso escolar y está concebido para acoger 180 clases, con la participación de 5.400 escolares y 360 profesores, lo que lo consolida como uno de los espacios educativos con mayor alcance dentro del sector de productos del mar a nivel nacional.

Durante la jornada de inauguración, el centro ha contado con la presencia de los alumnos de 3º de primaria del CEIP Reibón de Moaña.

Este proyecto ha contado con una inversión cercana a los 700.000 euros y con una ayuda de 100.000 euros procedente de los GALP Ría de Vigo–A Guarda.

Recorrido inmersivo e interactivo

Conxemar Lab. Conxemar

Conxemar Lab arranca con un vídeo inmersivo que sitúa a los alumnos en el entorno marino para acercarles la relación entre el mar y los productos que llegan a su mesa; después, se accede a una zona interactiva con juegos y dinámicas participativas en las que recorren las diferentes etapas de la cadena de valor.

En un espacio que recrea un supermercado, aprenderán a identificar los productos del mar, reconocer sus distintas presentaciones y entender cómo se comercializan y llegan al consumidor.

El itinerario culmina en la cocina educativa, con un taller de cocinado y degustación de una receta de pescado. Una propuesta pionera en el ámbito educativo que atiende a la máxima de que "aprender también es tocar, oler, cocinar y saborear", como ha trasladado Eloy García.

Además, Conxemar Lab tiene como objetivo transmitir valores como la importancia de una alimentación saludable, el respeto por el medio marino, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades, mostrando el sector del mar como un ámbito generador de empleo y abierto a todos.