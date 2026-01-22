Las elecciones al rectorado de la UVigo ya tienen fecha

La Universidade de Vigo ya tiene fecha para votar por la persona que se pondrá al frente del Rectorado, según ha avanzado el actual rector, Manuel Reigosa, en la reunión del Consello de Goberno celebrada este jueves.

Las elecciones se celebrarán entre los días 4 y 8 de mayo, una vez que el Consello ha dado luz verde a la convocatoria que pone en marcha el proceso electoral. El calendario se someterá ahora a la Comisión Electoral, que contemplará la celebración de una segunda vuelta, también en mayo, si fuese necesario.

El proceso se iniciará con la publicación de los censos provisionales y posteriormente los definitivos, y continuará con el plazo de presentación de candidaturas y su proclamación.

Por el momento, hay tres candidatos al Rectorado: el catedrático de Ingeniería Industrial, Jacobo Porteiro; la catedrática de Ingeniería de Telecomunicación, Carmen García Mateo; y la catedrática y actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio.

Los candidatos presentarán sus equipos y programas, se establecerá un período de campaña electoral, una jornada de reflexión y otra de votación. A partir de ahí, se proclamarán los resultados y se celebraría, si procede, la segunda vuelta, con sus respectivos plazos.