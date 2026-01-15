Ya hay fecha para que la comisión para la descentralización de Medicina en Galicia comience a trabajar UVigo

La comisión para la descentralización del Grado de Medicina en Galicia comenzará a trabajar el próximo martes, 20 de enero, con el objetivo de que las universidades de Vigo y A Coruña impartan la parte práctica del quinto curso a partir de septiembre. El segundo ciclo de Medicina (cuarto, quinto y sexto) estaría totalmente descentralizado, tanto la teoría como práctica, a partir del curso 2028-2029.

Así lo ha confirmado este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la firma del acuerdo con la UVigo entre el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y el Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación (AtlanTTic) para crear un laboratorio compartido especializado en computación cuántica óptica, que contará con una inversión de 2,4 millones de euros.

A preguntas de los medios, tanto el conselleiro como el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, han señalado que el martes tendrá lugar la primera reunión de esta comisión. "Si todos sumamos y tenemos una filosofía de mejorar el país y la docencia sanitaria, porque tenemos grandes profesionales sanitarios en Vigo y A Coruña y también en Santiago, si sumamos todos y tenemos la visión y altura de miras para cooperar en un proyecto común nos va a ir mejor", ha señalado Román Rodríguez.

El conselleiro también ha alertado de que "si hacemos guerras particulares y café para todos, pensamos que nos va a ir peor. Si sumamos, ganamos, y si rompemos, perdemos en general y sobre todo en un ámbito tan abierto como este".

Por su parte, Reigosa se ha mostrado optimista y ha asegurado que van a "hacer los deberes" para cerrar el acuerdo y "tengamos la descentralización efectiva de 4º, 5º y 6º de Medicina, tanto en Vigo como en A Coruña".