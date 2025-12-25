Vilaboa (Pontevedra) le pide a Papá Noel el regreso de la especialista en Audición al CEIP do Toural

La visita de Papá Noel a Figueirido se convirtió en una oportunidad para que la Asociación de Vecinos y la ANPA del CEIP do Toural trasladaran una demanda clara: la vuelta de la especialista en Audición y Lenguaje a tiempo completo al centro educativo.

La petición contó con el respaldo del Ayuntamiento de Vilaboa y de su alcalde, César Poza, que mostró su apoyo a la comunidad escolar.

Desde el mes de octubre, las familias vienen alertando de los recortes aplicados que han reducido la atención especializada solo a los casos más graves, dejando sin apoyo a otros niños y niñas con dificultades de lenguaje.

Esta situación obliga a muchas familias a recurrir a servicios privados, con un coste económico elevado y un impacto directo en la igualdad de oportunidades educativas.

La ANPA insiste en la necesidad de una solución urgente, subrayando que la atención temprana es clave para el desarrollo del alumnado y que la falta de recursos públicos agrava las diferencias entre quienes pueden pagar tratamientos y quienes no. La preocupación es compartida por la vecindad, que reclama una respuesta inmediata.

No es la primera vez que Figueirido aprovecha la magia navideña para visibilizar sus reivindicaciones. El año pasado, la visita de Papá Noel sirvió para poner en valor el trazado de las antiguas vías del ferrocarril, hoy llamadas a integrarse en la futura Vía Verde. Aquel gesto precedió a avances inesperados en un proyecto bloqueado durante años, alimentando ahora la esperanza de que la historia vuelva a repetirse.

La jornada dejó también espacio para la diversión. En la Carretera Vella, en Paredes, el Grinch apareció por sorpresa, aunque terminó uniéndose al reparto de caramelos y a la fiesta vecinal durante el recorrido por Santa Cristina y Cabadachán.